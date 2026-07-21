Изгодна сделка или скъп капан? Какво не казват брокерите за имотите със статут на „офис“

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Какви рискове носи покупката на офис с цел живеене?
Все повече хора се насочват към покупка на имоти със статут на офис, особено в големите градове, където цените на жилищата остават високи. На пръв поглед подобна сделка изглежда изгодна – хубав апартамент, обзаведен в хубав квартал и на ниска цена. Но зад тази ниска цена често стоят редица административни, финансови и правни особености.
По темата разговаряме с Диляна Христова, генерален мениджър на българската строително-инвестиционна компания NovaCity Group, която има над 20 години опит в сферата на строителството и недвижимите имоти.
По думите на Диляна Христова офисът е обект, чието предназначение е определено документално.
„Като „Офис“ се категоризира обект, който е дефиниран като предназначение по документи като такъв, със специфични разпределение и функционални изисквания на сградата, в която се намира, интензивност на ползване (работни помещения) и правила за ползване според Закона за устройство на територията (ЗУТ).“
Тя подчертава, че основната разлика спрямо жилището е неговото предназначение.
„Жилището е за постоянно обитаване и има стандартни изисквания за жилищни условия и офисът не е предвиден като „жилищен“ по предназначение, например за адрес, обслужващи документи, понякога и технически параметри като вентилация, санитарни условия според конкретния обект“.
Според Христова, ако няма подадени сигнали, често няма механизъм да се установи дали офисът се използва за живеене, въпреки че това не е законно.
„Реално ако няма постъпили конкретни оплаквания за нарушаване на спокойствието, хигиената и условията на работа в офис сградата, няма механизъм за определяне дали офисът се използва за жилищни нужди или не, въпреки че не е законно“.
Тя предупреждава, че това крие редица рискове:
„Административен – възможни проверки и предписания при несъответствие между фактическо ползване и предназначение. Правен, ако имотът е в режим на етажна собственост, е възможно да има правила, които ограничават определено ползване, потенциална невъзможност за адресна регистрация, повишаване на разходите за комунални услуги и поддръжка на сградата.“
Като пример тя посочва, че:
„За жилищата електроенергията се заплаща на база регулиран пазар, с цени, определяни от КЕВР, а офисите се таксуват като небитови клиенти и купуват електроенергия по тарифи на свободния пазар. Такса битови отпадъци е в пъти по-висока за офиси, отколкото за жилища.“
По този въпрос експертът е категоричен.
„Съгласно ЗУТ всеки самостоятелен обект в сграда има строго определено предназначение. Ползването на имота трябва да следва неговото предназначение.“
При използване на офис като жилище могат да последват санкции.
„Използването на имот не по предназначението му е административно нарушение, което би следвало да води до сериозни глоби и мерки – парични санкции, принудително извеждане, и дава право на дружествата за комунални услуги да прекратят захранването на имота с електричество и вода. Има случаи, когато не се стига до проблем, но това не означава, че е законно.“
Според Диляна Христова финансовите институции се ръководят от документите.
„Банковите институции работят на база документи, а не на база реално ползване на обекта.“
Това означава, че офисът ще бъде разглеждан именно като офис.
„Възможно е да се получат по-неблагоприятни условия за финансиране, отказ, в случай че не отговаря на политиката на кредитиращата институция или по-строги изисквания към придружаващите документи.“
По думите ѝ в много общини има разлики в данъчните ставки според предназначението и категорията на обектите, но като цяло данъците са по-високи за офиси, отколкото за жилища.
Разлики може да има и при текущите разходи.
„Често офис имотите са с различен тарифен режим или класификация за консумативи... Реалният разход зависи и от това как се извършва измерването – с контролни или индивидуални електромери и водомери и какви са общите правила на сградата за разпределяне на консумативите.“
Такава процедура съществува, но не е лесна.
„Да, може, но обичайно включва проектна част и съобразяване с изисквания за жилищни помещения, съгласуване и разрешителни...“
Сред основните пречки е изискването в смесени сгради е жилищата и офисите да са с отделен вход, което често е невъзможно да бъде осъществено.
„В общи линии тази процедура е възможна, но не е бърза и не е евтина.“
Експертът съветва преди сделката задължително да бъдат проверени:
Какви са рисковете за наемателите?
Използването на офис като жилище може да създаде проблеми и при наем.
„Съществува реален риск от проверки и предписания, ако е в несъответствие с предназначението и изискванията, особено в случай на подадена жалба. В случай на наемане на офис с цел ползване за жилищни нужди, ако в договора за наем това не е изрично описано, може да следва прекратяване на договора и неустойки за наемателя.“
Според Диляна Христова купувачите често имат погрешни очаквания:
„Щом го купувам, значи мога да живея без проблем.“ – „Не винаги: има разлика между фактическо ползване и законово съответствие.“
„Няма никакви допълнителни разходи.“ – „Има: ремонти, пригодност, процедури, такси, банкови условия.“
„Банка ще даде кредит като за жилище.“ – „Често условията са различни, понякога по-неизгодни или с отказ.“
„Промяната на статута е лесна и евтина.“ – „По-често не е: зависи от обекта и изискванията.“
„Разходите са еднакви с жилище.“ – „Може да са сходни, но често има разлика според тарифите, облагането и реалното ползване.“
По-ниската цена на имот със статут на офис невинаги означава по-изгодна сделка. Преди покупка експертите съветват купувачите внимателно да проверят предназначението на имота, документите и всички бъдещи разходи, за да избегнат неприятни изненади след сделката.
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