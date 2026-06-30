Какви са най-честите измами при ремонти?

Експерти подчертават, че измамите не бива да се приемат със срам, тъй като всеки може да стане тяхна жертва.

Измамите с майстори при домашни ремонти са сред най-честите проблеми за собствениците на жилища. Важно е да се разпознаят ранните предупредителни знаци, когато се свързвате или когато сте потърсени от човек, който се представя за професионален изпълнител.

Кои са най-честите измами?

Един от основните сигнали е липсата на лиценз. Макар не винаги да се изисква задължително лицензиране при по-ниски годишни приходи, липсата на квалификация е сериозен повод за повишено внимание. Друг често срещан знак за измама е настояването за плащане по трудни за проследяване методи – като кеш, предплатени дебитни карти или парични преводи чрез онлайн приложения. Съмнително е и когато изпълнителят твърди, че разполага с „останали“ материали от друг проект и предлага голяма отстъпка, предава NCO.

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Също така трябва да се внимава, ако майсторът се опитва да уреди финансирането на ремонта чрез конкретен кредитор или настоява да препоръча заем. Рисков сигнал е и искането за пълно предварително плащане, както и когато се прехвърля отговорността за издаване на разрешителни върху клиента. Сред останалите предупредителни признаци са опити да ви накарат да подпишете документи към застрахователна компания след щети, както и натиск да вземете бързо решение без договор, или настояване за „договор на ръкостискане“.

Как да ги избегнете?

За да се избегнат подобни измами, експертите съветват винаги да се искат препоръки от доверени хора, да се проверяват лицензирани изпълнители и да се търсят членове на организации. Важно е също всичко да бъде оформено писмено, да се проверяват онлайн отзиви и никога да не се плаща пълната сума предварително – окончателното плащане трябва да се извършва само след завършен и одобрен ремонт.

Ако има съмнение за измама, е важно случаят да не се премълчава. Препоръчва се той да бъде споделен с близки и да се сигнализират отговорните институции. При финансиране чрез заем може да се подаде и директен сигнал към съответната служба. Експерти подчертават, че измамите не бива да се приемат със срам, тъй като всеки може да стане тяхна жертва.