Киргизстан започва внос на горива от Беларус и Китай

Киргизстан разглежда и възможностите за сътрудничество с Узбекистан

Киргизстан засилва сътрудничеството с няколко държави във връзка с вноса на горива, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирано от БТА.

Работи се по осъществяването на доставки въз основа на споразумението, сключено с Беларус. Това съобщи пред представители на медиите министърът на енергетиката Алтинбек Рисбеков.

По думите на министъра преговорите с беларуската страна са добре организирани и вече са потеглили няколко железопътни вагона с гориво.

Снимка: bTV

„Освен това постигнахме редица споразумения с Китай за доставки на горива. Киргизстанска делегация посети Китай и проведе разговори относно обемите, условията за доставка и други въпроси. Първите партиди вече са изпратени от Китай, като се работи по логистичните въпроси“, каза Рисбеков.

Кабинетът на министрите е възложил на Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта и други компетентни държавни институции да отстранят пречките пред процеса на доставки, за да бъде ускорено осигуряването на внос на горива.

Освен това Киргизстан разглежда и възможностите за сътрудничество с Узбекистан в сектора на горивата. Съобщава се, че по този въпрос се водят преговори на равнище министър-председатели и ресорни министри, като се обсъждат механизмите за осъществяване на доставките.