×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1426 BGN
Петрол
83.04 $/барел
Bitcoin
$65,500.2
Последвайте ни
1 USD
1.1426 BGN
Петрол
83.04 $/барел
Bitcoin
$65,500.2
Свят Киргизстан започва внос на горива от Беларус и Китай

Киргизстан започва внос на горива от Беларус и Китай

Свят

bTV Бизнес екип

Киргизстан разглежда и възможностите за сътрудничество с Узбекистан

Киргизстан засилва сътрудничеството с няколко държави във връзка с вноса на горива, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирано от БТА.

Работи се по осъществяването на доставки въз основа на споразумението, сключено с Беларус. Това съобщи пред представители на медиите министърът на енергетиката Алтинбек Рисбеков.

По думите на министъра преговорите с беларуската страна са добре организирани и вече са потеглили няколко железопътни вагона с гориво.

Снимка: bTV

„Освен това постигнахме редица споразумения с Китай за доставки на горива. Киргизстанска делегация посети Китай и проведе разговори относно обемите, условията за доставка и други въпроси. Първите партиди вече са изпратени от Китай, като се работи по логистичните въпроси“, каза Рисбеков.

Кабинетът на министрите е възложил на Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта и други компетентни държавни институции да отстранят пречките пред процеса на доставки, за да бъде ускорено осигуряването на внос на горива.

Освен това Киргизстан разглежда и възможностите за сътрудничество с Узбекистан в сектора на горивата. Съобщава се, че по този въпрос се водят преговори на равнище министър-председатели и ресорни министри, като се обсъждат механизмите за осъществяване на доставките.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Изгодна сделка или скъп капан? Какво не казват брокерите за имотите със статут на „офис“
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата