САЩ се стремят да ускорят навлизането на въздушни таксита и свръхзвукови самолети на пазара

Страната цели да увеличи и броя на космическите изстрелвания и да разшири дейностите с дронове

Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) заяви, че помага на авиосектора във внедряването на въздушни таксита и свръхзвукови самолети, както и за увеличаване на броя на космическите изстрелвания и разширяване на дейностите с дронове, в рамките на прехода към авиация от ново поколение, предаде Ройтерс.

„Искаме да сме сигурни, че не залагаме в тези стандарти твърде строги и детайлни изисквания и че позволяваме на самата индустрия да движи иновациите“, каза заместник-ръководителят на агенцията Крис Рошело пред Ройтерс, допълвайки, че администрацията предприема необходимите сертифициращи и регулаторни стъпки.

Миналата година ФАА стартира пилотна програма, целяща да подпомогне въвеждането в експлоатация на новия клас летателни апарати с електрическо задвижване и възможност за вертикално излитане и кацане (известни като eVTOL). Данните от тази пилотна програма, включваща осем партньорски компании и обхващаща 26 щата, ще послужат като основа за процеса на сертифициране, коментира Рошело.

„Основната идея е да вземем тази нова технология и тези нови летателни апарати и да ги интегрираме в националното въздушно пространство по безопасен и ефективен начин“, добави той.

Компаниите за въздушни таксита се надпреварват да получат необходимите разрешителни и да въведат в търговска експлоатация своите летателни апарати, за да отговорят на нарастващото търсене на по-бърз и екологично устойчив градски транспорт. Те залагат на eVTOL машините, които ще могат да превозват пътници до летища или да извършват кратки градски курсове, позволявайки им да избегнат задръстванията.

Главният изпълнителен директор на „Арчър Авиейшън“ (Archer Aviation) Адам Голдстийн сравни процеса на въвеждане на eVTOL модели с поетапното разгръщане, град по град, на услугата за автономни автомобили „Уеймо“ (Waymo) на „Гугъл“ (Google).

„Мисля, че светът си е взел важни поуки от начина, по който бяха въведени автономните превозни средства“, заяви Голдстийн.

Пилотната програма на ФАА дава възможност модели eVTOL да бъдат въведени в няколко града в рамките на ограничен район, където да се открият и отстранят евентуалните недостатъци в системата, каза Голдстийн.

През юни ФАА предложи първото от две правила, необходими за отмяна на наложената през 1973 г. забрана за извършване на свръхзвуков въздушен транспорт над суша.

Агенцията планира да предложи второ правило, определящо допустимите нива на шум при излитане, кацане и свръхзвуков полет с постоянна скорост, и да финализира и двете правила до средата на 2027 година, предаде БТА.

„Смятаме, че правилата са остарели и неактуални“, каза Рошело. Ерата на редовните граждански свръхзвукови полети приключи през 2003 г., когато самолетите „Конкорд“, които се използваха от „Ер Франс“ (Air France) и „Бритиш Еъруейс“ (British Airways), бяха изведени от експлоатация след 27 години в движение. След като новите правила влязат в сила, ФАА и другите регулаторни органи ще могат да сертифицират свръхзвуковите летателни апарати.