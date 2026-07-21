Къде са най-задлъжнели домакинствата в Европа? Не там, където бихте си помислили

Южноевропейците живеят над възможностите си, зокато северноевропейците спестяват повече. Такава е тенденцията, която данните на Евростат открояват. Най-задлъжнелите домакинства в Европейския съюз се намират в богатия север, а не в южните икономики, които обикновено се определят като най-крехките на континента.

През 2025 г. дългът на домакинствата в ЕС е бил 49,4% от БВП и 50,7% в еврозоната, според данни на Евростат, публикувани този месец. И двата показателя са спадали всяка година от 2020 г. насам, когато са били над 60%.

Какво измерва дългът на домакинствата като дял от БВП?

Снимка: iStock

Дългът на домакинствата включва задължения като ипотеки, потребителски заеми и други заеми от домакинствата, пише Euronews.

Изразяването на този дълг като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) позволява на икономистите да сравняват държави с различен размер, като свързват частните заеми с общия производствен продукт на икономиката.

Индикаторът не показва колко дължи всяко домакинство поотделно. Вместо това, той предоставя широка картина на това колко задлъжнял е секторът на домакинствата спрямо националния доход. Показател от 50% означава, че заемите на домакинствата са равни на половината от всичко, което страната произвежда за една година.

5-те най-задлъжнели държави по домакински дълг

Снимка: iStock

1. Нидерландия: 93,5%

Най-задлъжнелите домакинства в Европа, по замисъл. De Nederlandsche Bank казва, че холандският ипотечен дълг е толкова висок, „защото правителството прави заемането на пари за жилище привлекателно“ – облекчаване на лихвите по ипотеките плюс стандарти за заемане, които позволяват на купувачите да вземат заем, равен на пълната стойност на жилището, докато други страни го ограничават до 90% или по-малко. Това се компенсира от много големи пенсионни активи и високи нива на финансово богатство на домакинствата.

2. Дания: 84,1%

Датската национална банка и Европейската комисия отдавна сигнализират за високия брутен дълг като сигнал за опасност, като същевременно отбелязват, че той до голяма степен се компенсира от много значителни пенсионни спестявания и недвижими активи. Дългът на домакинствата като дял от разполагаемия доход, около 177% през 2024 г., остава сред най-високите в ЕС.

3. Швеция: 82,3%

Швеция остава една от най-зависимите от ипотеки икономики в Европа. Ипотеките с променлива лихва доминират на пазара, оставяйки домакинствата силно изложени на промени в лихвените проценти – уязвимост, подчертана по време на цикъла на затягане на ЕЦБ.

4. Финландия: 62,9%.

Движени почти изцяло от жилищно строителство, с финландски привкус. Жилищните заеми представляват около 63% от дълга на домакинствата, а при заемите от жилищни компании – дълг, поет от сградата, която купувачите наследяват – общият дял е около 75%. Финландската банка многократно е сигнализирала за нарастващото използване на тези заеми от жилищни компании и ги въвежда под по-строго регулиране, за да държи задлъжнялостта на домакинствата под контрол.

5. Люксембург: 60,5%

Тежестта е концентрирана. Ипотеките съставляват 90% от домакинския дълг, но почти половината от домакинствата в Люксембург нямат никакви дългове, а средното нетно богатство е било 676 000 евро през 2023 г.