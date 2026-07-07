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Недвижими имоти Може ли да продадете семеен имот без съгласието на съпруга или съпругата?

Може ли да продадете семеен имот без съгласието на съпруга или съпругата?

bTV Бизнес екип

Семейният кодекс защитава жилището на семейството при сделки с недвижими имоти

Продажбата на семейно жилище невинаги зависи единствено от неговия собственик. Дори когато имотът е лична собственост само на единия съпруг, законът в определени случаи изисква изричното съгласие на другия. Причината е защитата на семейството и на ненавършилите пълнолетие деца. Това правило е уредено в чл. 26 от Семейния кодекс и се прилага не само при продажба, но и при дарение, замяна, учредяване на ипотека и други сделки на разпореждане със семейното жилище.

Според закона съгласие от съпруга или съпругата е необходимо, когато жилището служи за семеен дом и двамата съпрузи нямат друго жилище – независимо дали е обща собственост или лична собственост на някой от тях. Това означава, че дори имотът да е придобит преди брака или да принадлежи само на единия съпруг, той не може свободно да бъде продаден, ако е единственото семейно жилище. Правилото важи и когато съпрузите живеят разделени, както и при избран режим на разделност, освен ако законът не предвижда друго.

Снимка: iStock

Ако съпругът или съпругата откаже да даде съгласие, собственикът не е лишен от възможността да се разпореди с имота. В този случай може да поиска разрешение от районния съд. Съдът ще даде такова разрешение само ако прецени, че сделката няма да навреди на интересите на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството. Така законът се стреми да намери баланс между правото на собственост и защитата на семейния интерес.

Продажба, извършена без необходимото съгласие и без съдебно разрешение, не е автоматично нищожна, но може да бъде оспорена от съпруга, чието съгласие не е било поискано. Съгласно Тълкувателно решение № 5 от 29 декември 2014 г. на Върховния касационен съд, тази недействителност е относителна – сделката остава валидна между страните, но няма действие спрямо съпруга-несобственик, който има право да поиска съдът да я обяви за недействителна.

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Важно е да се знае, че законът не определя конкретен срок, в който съпругът може да предяви такъв иск, стига бракът все още да съществува. Възможно е обаче сделката впоследствие да бъде потвърдена, ако съпругът даде съгласието си след нейното сключване. За да има правно действие, това съгласие трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

Преди продажба на семейно жилище е препоръчително собственикът да провери дали законът изисква съгласието на съпруга или съпругата. Така могат да бъдат избегнати бъдещи съдебни спорове и рискът сделката да бъде оспорена. В подобни случаи предварителната консултация с нотариус или адвокат често спестява значително повече време и разходи впоследствие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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