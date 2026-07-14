Колко години трябва да работите, за да си купите жилище в София със средна заплата?

Столицата ни е сред градовете в Европа, където покупката на собствено жилище изисква много повече години труд

Покупката на собствен дом в София става все по-трудна, въпреки че доходите в столицата продължават да растат. Последните данни показват, че човек със средна заплата би трябвало да работи около 11,4 години, за да си позволи покупката на жилище, ако отделя целия си доход за тази цел.

За да се изчисли еддно такова нещо ни е нужен показателят, известен като съотношение "цени на жилищата към доходите" (Price-to-Income Ratio). Той сравнява средната цена на жилище със средния годишен нетен доход на едно домакинство или човек.

Формулата е проста:

Средната цена на жилище делено на средния годишен нетен доход е равно на броя години, необходими за покупка.

Според последните данни:

средната нетна месечна заплата в София е около 1493 евро (приблизително 2920 лева);

е около (приблизително 2920 лева); това прави 17 914 евро нетен доход годишно ;

; индексът Price-to-Income за София е 11,43.

С други думи, ако човек не харчи нито лев за храна, транспорт, сметки или други разходи и спестява абсолютно цялата си заплата, ще му трябват 11,4 години, за да плати средностатистическо жилище.

Колко струва един среден апартамент?

По данни на Numbeo средната цена на квадратен метър в София е:

3991 евро в централните райони;

в централните райони; 2836 евро извън центъра.

Ако приемем жилище от 70 кв. м, цената би била приблизително:

279 000 евро в центъра;

в центъра; 198 500 евро извън централните райони.

Разбира се, реалните сделки варират значително според квартала, сградата, годината на строителство и състоянието на имота.

Реалността обаче е по-трудна?

Показателят от 11,4 години е чисто теоретичен. В реалния живот хората плащат наем или ипотека, сметки, храна, транспорт и други.

Затова малцина могат да заделят дори 30–40% от доходите си. Ако едно домакинство успява да спестява около една трета от нетния си доход, срокът за събиране на необходимата сума на практика може да надхвърли 30 години, ако цените на имотите продължат да растат.

Именно затова повечето покупки в София се финансират с ипотечен кредит. Благодарение на сравнително ниските лихви през последните години много семейства предпочитат да изплащат кредит вместо да чакат десетилетия, докато съберат цялата сума. Анализите на пазара показват обаче, че през последните месеци достъпността на жилищата се е влошила, тъй като цените растат по-бързо от доходите.

Съотношението цена–доход от 11,43 поставя София сред градовете в Европа, където покупката на собствено жилище изисква значително повече години труд в сравнение с много други пазари. Това показва, че въпреки увеличението на заплатите, ръстът на цените на имотите продължава да изпреварва доходите на домакинствата.