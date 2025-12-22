Занаят от баща на син: Людмил Йорданов и магията зад кукерските маски

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Един семеен бизнес, изграден върху традиция
В една малка работилница, само на час път от шума на София, времето сякаш е спряло. Тук семейството на Людмил Йорданов пази не просто занаят, а душата на българското.
В последния епизод на „Корпоративни истории“ за годината ще ви разкажем не за продукт, не за печалба, а за нещо много по-дълбоко – за традиция. За бизнес, който съществува не, за да прави пари, а за да пази огъня на българската култура жив. Това е историята на един учител, който се отказа от кариерата си в чужбина, за да превърне 8000 години мистика в успешен семеен модел.
Кукерът в България не е просто маскиран човек – той е образ, в който реалността среща магията. Обичай, датиращ от времето на траките и бог Дионисий, днес оживява в ръцете на Людмил. От древните ритуали за оплождане на земята, през „калъчките“ с червени върхове и звъна на тежките хлопки, Сурва е символ на закрила и ново начало.
За Людмил правенето на маски никога не е било просто професия. То е наследство, предавано от баща на син вече три поколения. Още 4-годишен, той и брат му обличат тежките кожи и слагат страховитите маски, за да обикалят селото за здраве и берекет.
Неговият баща, Емил Йорданов, е артист-дърворезбар, който години наред излага творбите си на известната столична улица на изкуствата „Париж“. Виждайки огромния интерес на чужденците към българската маска, той започва да влага своя почерк в тях. Години по-късно, след като завършва висшето си образование и се завръща от чужбина, Людмил решава, че този семеен занаят заслужава свой дом – така се ражда работилницата им.
Животът на Людмил, подобно на хиляди други млади българи, го отвежда далеч от родината. Но докато е в чужбина, вътрешният му компас неизменно сочи към дома. „Вътрешното чувство за принадлежност ме върна,“ споделя той. Днес той не съжалява за избора си – вместо да гради кариера навън, той гради общност тук, превръщайки бащиния занаят в модерен семеен бизнес с мисия.
В работилницата „Сурва“ е целогодишна. Процесът е бавен и честен – само естествени материали и ръчен труд. Всичко започва от масивния дървен труп, който се превръща в скелет на маската. Това, което прави маските на фамилия Йорданови уникални, е техният почерк като дърворезбари. Всяка маска има свое лице, изваяно с длетото, със скули, мустаци и характер.
За да разберем мащаба на този занаят, трябва да погледнем зад кулисите на производствения процес. Цената на една качествена овча кожа започва от 100 лв., но за елитните костюми от пръч с дълъг косъм цената на материалите може да надхвърли няколко хиляди лева. Пълен кукерски костюм с висок клас изработка често достига цена между 15 000 и 20 000 лева. Една маска изисква между 3 и 5 дни интензивен ръчен труд – от грубото дялане с тесла до финото шлайфане и лакиране на рогата.
Мащабът на „Йорданови АРТ“ отдавна е надхвърлил границите на родното село. Само за последната година групата е представила българския фолклор в седем различни държави, включително Италия, Словения и екзотичната Южна Корея. Техните маски днес красят стени на четири континента – от Колекционери с голямо „К“ до българи, които в чужбина се „смачкват от работа“ и имат нужда да погледнат към нещо, което ги свързва с дома.
Въпреки международното признание, Людмил знае, че най-важната сцена не е в Сеул или Рим, а в неговата работилница и в училището, където преподава. Като учител в Перник, той често сменя костюма с работната престилка, за да посрещне най-малките.
„Традицията не се пази в музеите, тя се пази в децата,“ вярва майсторът. Когато малките ръчички докоснат дървото и усетят магията на Сурва, Людмил знае, че е успял. Защото истинският смисъл на неговия труд не са само продажбите, а еуфорията на 14 януари, когато звънците огласят селото, болката в тялото от тежкия костюм изчезва, а чувството за вечност изпълва сърцето.
Традицията днес е по-жива от всякога. Макар в миналото в обичая да са участвали само ергени, днес кукери стават и жени, и деца. За Людмил най-голямата инвестиция са именно те – децата, които влизат в работилницата му с широко отворени очи.
Защото той знае традициите не се пазят в музеите под стъкло. Те се пазят в ръцете, които ваят дървото, и в сърцето на един предприемач, който реши, че Сурва може да покори света.
