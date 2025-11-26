BGN → EUR
Корпоративни истории Как един „дървен сандък“ постави началото на глобален бизнес (ВИДЕО)

Как един „дървен сандък“ постави началото на глобален бизнес (ВИДЕО)

Айлин Дрикова

Ето как изглежда офисът на бъдещето

Шумът в офиса може да те побърка… или да те направи предприемач.

Точно това се случва с Тодор Маджаров, който превръща хаоса в работната среда в своя най-силна бизнес идея. Така се ражда международната компания Meavo – производител на стилни акустични телефонни кабини, звукоизолирани работни станции с модерен дизайн и интелигентно оборудване, които връщат тишината там, където тя най-много липсва.

„Абсолютно навсякъде е имало крещяща нужда от повече пространства за уединение“, казва той за своите почти 10 години в Лондон. Именно тази нужда става искрата за създаването на компанията. 

Пазарна ниша, открита по случайност… и досада

Снимка: meavo

Идеята се ражда през 2017 г., когато Маджаров и бъдещият му партньор се опитват да закупят подобен продукт за собствения си офис. Процесът се оказва изтощителен:

„Никъде нямаше прозрачност при цените… докато получим някаква цена, която беше абсолютно висока“, спомня си той.

Тогава осъзнава, че има незапълнена пазарна ниша. Има продукт, който е нужен, но никой не предлага по честен и ясен начин. За да проверят дали идеята има потенциал, правят прост експеримент – фалшив сайт с фалшиви продукти и малко онлайн реклама. Резултатът?

„Веднага почнахме да получаваме запитвания… Това беше последният знак, че има нужда от това.“

Партньорството, което стъпва на ценности

Meavo е основана от Тодор  Маджаров и германеца Томас Анселмино, с когото работят заедно в предишен стартъп.

„Имахме достатъчно голямо уважение и се познавахме достатъчно добре, за да скочим заедно в дълбокото“, казва Тодор.

Според него успехът им се дължи на общата ценностна и морална система, което е  ключово условие партньорството да издържи натиска на растежа.

Как да направим силно първо впечатление на интервю за работа — въпросът за милион долара

Без външен капитал

Снимка: meavo

Въпреки че идват от среда с мащабни инвестиции, създателите на Meavo избират да изградят компанията без външно финансиране.

„Предпочитаме по-голяма независимост… да вземем стратегическите решения без външен натиск“, обяснява Тодор.

Равносметката осем години по-късно? Не съжаляват нито за миг.

Първият продукт

Снимка: meavo

Първият прототип далеч не е впечатляващ:

„Първия прототип беше един дървен съндък, буквално. Нямаше никакво електричество, светлина, вентилация, контакти. Беше буквално един дървен съндък. Обективно гаден продукт. Нямаше никакво електричество, светлина, вентилация… Беше обективно гаден продукт.“

И въпреки това успяват да го продадат. Клиентите оценяват правилното съотношение цена-качество, а за екипа това е доказателство, че са на прав път.

Цялото производство на компанията е позиционирано в България: „Прототипите, които направихме в България, се оказаха най-добри.“, споделя Тодор. Качеството на производството и добрите партньорства накланят везните. Оттогава всяка една от кабинките се произвежда изцяло в България.

Как едно семейство от Русия пази традициите на българското винарство

Пазари

Днес компанията продава в цяла Европа, а от началото на 2025 г. – и в САЩ. Във фабриката край Варна винаги има няколко сглобени кабини, които екипът използва ежедневно.

„Аз лично съм работил с месеци във всяка една от тях“, казва Тодор. Това им помага да откриват детайли за подобрение, които не се виждат на чертеж.

Офисът на бъдещето: по-малък, по-умен, по-гъвкав

Снимка: meavo

Според Тодор тенденцията е ясна по-малки офиси заради хибридния модел, повече специализирани кътчета и замяна на големите конферентни зали с компактни решения за един или няколко души;

„Офисите стават хибридни, за да има среда за всеки един човек“, казва той. Маджаров споделя и ценен урок, който получава именно от своя партньор Томас:

„За една организация е важно да се фокусира върху по-малко, но по-важни задачи… Отговорът по подразбиране трябва да бъде НЕ.“ Този хиперфокус според него е ключов за растежа.

Meavo започва с шум и „дървен сандък“, а днес се превръща в глобален играч в една от най-бързо развиващите се категории офис оборудване. 

Цялото интервю, гледайте във ВИДЕОТО!

 

Ако сте пропуснали предишния епизод на рубриката ни "Корпоративни истории" може да го гледате тук:

Българският еднорог Shelly доказва, че умният дом има глобално бъдеще

