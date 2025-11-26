Как един „дървен сандък“ постави началото на глобален бизнес (ВИДЕО)

Ето как изглежда офисът на бъдещето

Шумът в офиса може да те побърка… или да те направи предприемач.

Точно това се случва с Тодор Маджаров, който превръща хаоса в работната среда в своя най-силна бизнес идея. Така се ражда международната компания Meavo – производител на стилни акустични телефонни кабини, звукоизолирани работни станции с модерен дизайн и интелигентно оборудване, които връщат тишината там, където тя най-много липсва.

„Абсолютно навсякъде е имало крещяща нужда от повече пространства за уединение“, казва той за своите почти 10 години в Лондон. Именно тази нужда става искрата за създаването на компанията.

Пазарна ниша, открита по случайност… и досада

Идеята се ражда през 2017 г., когато Маджаров и бъдещият му партньор се опитват да закупят подобен продукт за собствения си офис. Процесът се оказва изтощителен:

„Никъде нямаше прозрачност при цените… докато получим някаква цена, която беше абсолютно висока“, спомня си той.

Тогава осъзнава, че има незапълнена пазарна ниша. Има продукт, който е нужен, но никой не предлага по честен и ясен начин. За да проверят дали идеята има потенциал, правят прост експеримент – фалшив сайт с фалшиви продукти и малко онлайн реклама. Резултатът?

„Веднага почнахме да получаваме запитвания… Това беше последният знак, че има нужда от това.“

Партньорството, което стъпва на ценности

Meavo е основана от Тодор Маджаров и германеца Томас Анселмино, с когото работят заедно в предишен стартъп.

„Имахме достатъчно голямо уважение и се познавахме достатъчно добре, за да скочим заедно в дълбокото“, казва Тодор.

Според него успехът им се дължи на общата ценностна и морална система, което е ключово условие партньорството да издържи натиска на растежа.

Без външен капитал

Въпреки че идват от среда с мащабни инвестиции, създателите на Meavo избират да изградят компанията без външно финансиране.

„Предпочитаме по-голяма независимост… да вземем стратегическите решения без външен натиск“, обяснява Тодор.

Равносметката осем години по-късно? Не съжаляват нито за миг.

Първият продукт

Първият прототип далеч не е впечатляващ:

„Първия прототип беше един дървен съндък, буквално. Нямаше никакво електричество, светлина, вентилация, контакти. Беше буквално един дървен съндък. Обективно гаден продукт. Нямаше никакво електричество, светлина, вентилация… Беше обективно гаден продукт.“

И въпреки това успяват да го продадат. Клиентите оценяват правилното съотношение цена-качество, а за екипа това е доказателство, че са на прав път.

Цялото производство на компанията е позиционирано в България: „Прототипите, които направихме в България, се оказаха най-добри.“, споделя Тодор. Качеството на производството и добрите партньорства накланят везните. Оттогава всяка една от кабинките се произвежда изцяло в България.

Пазари

Днес компанията продава в цяла Европа, а от началото на 2025 г. – и в САЩ. Във фабриката край Варна винаги има няколко сглобени кабини, които екипът използва ежедневно.

„Аз лично съм работил с месеци във всяка една от тях“, казва Тодор. Това им помага да откриват детайли за подобрение, които не се виждат на чертеж.

Офисът на бъдещето: по-малък, по-умен, по-гъвкав

Според Тодор тенденцията е ясна по-малки офиси заради хибридния модел, повече специализирани кътчета и замяна на големите конферентни зали с компактни решения за един или няколко души;

„Офисите стават хибридни, за да има среда за всеки един човек“, казва той. Маджаров споделя и ценен урок, който получава именно от своя партньор Томас:

„За една организация е важно да се фокусира върху по-малко, но по-важни задачи… Отговорът по подразбиране трябва да бъде НЕ.“ Този хиперфокус според него е ключов за растежа.

Meavo започва с шум и „дървен сандък“, а днес се превръща в глобален играч в една от най-бързо развиващите се категории офис оборудване.

