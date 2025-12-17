След сделката с Австрийските пощи: Какво следва за euShipments?

Пътят на компанията - от офис в Русе до сделка за милиарди

На 28 ноември 2025 г. бе финализирана една от най-значимите сделки в логистиката в Централна и Източна Европа. Австрийските пощи придобиха 70% от euShipments – българска компания, която за малко повече от десетилетие се превърна в регионален лидер в международната е-комерс логистика и фулфилмънта.

Сделката идва в момент на силен растеж за компанията – с над 100% средногодишен ръст през последните години и очаквани приходи от близо 50 млн. евро през 2025 г. Зад този резултат стои целенасочена стратегия за разширяване, технологии и придобивания, подкрепена от инвестиционния фонд BlackPeak Capital.

Малък офис и големи амбиции

euShipments стартира през 2012 г. в Русе. Основателите Светлозар Димитров и Лора Димитрова започват с малък куриерски офис, обслужващ пратки за един квартал. Днес компанията управлява мрежа от собствени фулфилмънт и крос-докинг центрове в няколко държави, работи с над 60 куриерски партньори и обслужва около 1300 онлайн търговци.

„Ние много пъти сме казвали, че на първо място стои нашия клиент, който е воден от неговите нужди и стратегии за развитие на неговия онлайн бизнес и ако ние успяваме да му даваме стойност такава, че неговия онлайн магазин да се развива първо в една държава, после в съседните държави, после в още по-голяма география, това означава, че ние растем заедно с нашите клиенти.“, казва Светлозар Димитров в новия епизод от рубриката ни "Корпоративни истории".

Ролята на BlackPeak Capital и стратегията за придобивания

През 2022 г. BlackPeak Capital влиза като партньор в компанията, за да подкрепи следващия етап от развитието ѝ. Фокусът е неорганичен растеж чрез придобивания на компании със сходен бизнес модел.

За по-малко от четири години euShipments реализира четири стратегически придобивания – в България, Хърватия, Румъния и Словакия. Целта е компанията да разполага със собствени екипи, складове и оперативен капацитет в ключови пазари от региона.

„На първо място много ни впечатли мотивацията, която видяхме от тях, тяхният предприимачески дух, който ни вдъхна доверие още съвсем в най-първите ни срещи. Свет и Лора отговориха на нашите изисквания. Видяхме, че имат достатъчно мотивация и енергия наистина да инвестират усилия“, казва Ангел Стефанов, партньор в BlackPeak Capital. „Видяхме потенциал да се изгради не просто силна местна компания, а интегриран регионален играч.“

Защо Австрийските пощи?

След успешното изпълнение на M&A стратегията логичният въпрос е „какво следва“. Преди около година ръководството на euShipments започва структуриран процес по търсене на следващ стратегически партньор.

„За нас беше важно да изберем партньор, който ще даде най-голяма стойност на euShipments, която ние да пренесем към активните и новите клиенти на компанията“, казва Светлозар Димитров.

По думите му ключов критерий е било съвпадението във визията и фокуса върху клиентите.

Австрийските пощи се открояват с мащабната си логистична мрежа, силно присъствие в Западните Балкани, Турция и Близкия изток и ясна стратегия за развитие на е-комерс услуги.

Какво предстои?

След сделката euShipments ще продължи да оперира като самостоятелна компания, но с достъп до нови пазари, услуги и ноу-хау. Първите конкретни стъпки вече са начертани – през 2026 г. компанията планира да открие собствени операции в Испания и Италия.

Паралелно с това фокусът остава върху разширяване на мрежата от методи за доставка и географското покритие, така че онлайн търговците да могат да продават по-конкурентно в още повече държави.

Пазарът расте, а euShipments расте по-бързо

До края на 2024 г. групата euShipments е обработила над 9,3 млн. пратки, а за 2025 г. очакванията са броят им да достигне близо 15 млн. Приходите на групата възлизат на 35 млн. евро за 2024 г., като прогнозата за 2025 г. е около 50 млн. евро.

Според Ангел Стефанов именно регионът на Централна и Източна Европа предлага най-големите възможности: „Електронната търговия тук все още расте с двуцифрени темпове, за разлика от зрелите пазари в Западна Европа. Това създава условия за изграждането на големи, интегрирани логистични платформи.“

Общата визия

И за основателите, и за инвеститорите логиката е една – международната електронна търговия ще продължи да расте, а компаниите, които могат да я обслужват бързо, ефективно и без граници, ще бъдат печелившите.

„Считам, че това ще е едно много синергично партньорство, което в крайна сметка ще подобри услугата за крайния клиент на euShipments“, казва Ангел Стефанов.

