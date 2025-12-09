Пазарът, който никой не таргетира: Как трима души променят участието на хората с увреждания в обществото?

Хората с увреждания формират пазар с покупателна способност от 13 трилиона долара годишно

В България живеят около 1,3 млн. души с увреждания – почти една пета от населението. Въпреки мащаба, 90% от тях остават извън пазара на труда. Не защото нямат умения или желание, а защото шансовете за реално включване са ограничени. И докато локалният разговор често се върти около социални услуги и интеграция, глобалните данни очертават различна перспектива: хората с увреждания формират пазар с покупателна способност от 13 трилиона долара годишно – една системно пренебрегвана потребителска група.

Именно в тази сляпа точка стъпват Стефан Виет, Борис Бъндев и Илияна Дадарова – основателите на The Variant, първата хибридна агенция за кастинг, криейтив и консултиране в България за хора с увреждания. Тяхната амбиция не е да правят "социални кампании", а да променят начина, по който бизнесът мисли за участието на хората с увреждания – както в комуникацията, така и вътре в самите организации. Те работят с компании, които разбират, че приобщаването не е задължение, а стратегически избор. И че е време да се пренапише наративът – не за да изглеждаме "добри", а за да бъдем реални.

"На пазара беше счупено това, че талантът и капацитетът на хората с увреждания често се използваха по начин, който пробужда съжаление. Ние предлагаме алтернатива на това статукво и представяме тези хора по възможно най-професионалния начин. Стъпваме върху силните им страни и ги показваме пълноценно, а не като социална кауза. Работим с важни теми, но не защото са добри каузи, а защото са добър бизнес. И вече виждаме позитивна промяна – компании започват да ни търсят", казва Борис Бъндев, стратегия лидер в The Variant.

Поколенията на промяната

Според статистики, цитирани от The Variant, 70% от представителите на Gen Z и милениалите имат повече доверие към марки, които прилагат инклузивна комуникация. За тези аудитории автентичността е не просто добавена стойност – тя е очакване.

"Не бих казал, че има едно конкретно поколение на промяната. Но милениалите и Gen Z разпознават много добре дигиталното пространство и усещат кога марките са искрени. Това поколение търси съдържание, към което може да се свърже истински. И иска прозрачност и смисъл, а не просто продажби. Затова смислената комуникация става решаваща за успеха на брандовете", допълва Бъндев.

Данните го потвърждават: 15% по-висока лоялност показват клиентите към брандове, които включват разнообразие и репрезентация в своите послания. А кампаниите с приобщаващ подход водят до около 16% по-високи дългосрочни продажби.

"Бизнесът трябва да види огромния потенциал, който стои пред очите му. Има една голяма група нетаргетирани хора, които работят, изкарват пари и вземат решения за покупки. Това са хората с увреждания и техните близки. Ако компаниите разширят комуникацията си към тях, печалбата и влиянието им ще растат. Това общество е силно, голямо и готово да бъде видяно", заяви Стефан Виет, inclusion lead в The Variant.

Хората с увреждания нямат нужда от специално отношение

Една от ключовите битки на The Variant е да покажат, че хората с увреждания не търсят специално отношение – търсят нормално участие.

"Най-голямата заблуда е, че хората с увреждания имат нужда от специално отношение. Това, от което имат нужда, е достъп – до сгради, до комуникация, до работна среда. Не значи да не ги критикуваме или да ги щадим, защото "толкова могат". Те могат да бъдат напълно ефективни участници в работния процес. Нужно е само да адресираме реалните им нужди", казва Илияна Дадарова, creative lead.

Тя допълва, че най-трудното в България остава промяната в нагласите.

"В реклама или филм човек с увреждане не е задължително да бъде представян тъжно или героично. Напълно нормално е да видиш човек с увреждане на улицата, на работа, в университета. Той е част от ежедневието ни, а не изключение. Но това осъзнаване се случва бавно", обясни Дадарова.

Всичко за The Variant – вижте във ВИДЕОТО!

