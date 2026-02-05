„Тази година няма да бъде година на еуфория, а на избор", казва Красимир Джамбазов

През следващите 12–18 месеца пазарът на ново строителство в България ще остане активен заради подготвеното предлагане, но развитието му ще бъде белязано от по-ясна селекция на проектите. Купувачите ще бъдат готови да платят по-висока цена, но само за проекти, които предлагат реално качество, добра среда и дългосрочна стойност, съобщиха от New Estates.

„Тази година няма да бъде година на еуфория, а на избор. Купувачите ще плащат, но само когато виждат смисъл и качество зад цената“, заяви търговският директор на специализираната в продажбата на ново строителство и цялостно управление на проекти компания Красимир Джамбазов, цитиран в прессъобщение.

Присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. е оказало влияние върху поведението на част от купувачите през втората половина на 2025 г., като е ускорило решенията им, посочват от компанията. Според експертите обаче този ефект е по-скоро психологически, отколкото структурен, и не предполага рязък ценови скок. Данните от началото на 2026 г. показват запазване на активността, което потвърждава, че растежът през изминалата година не е бил движен единствено от очакванията около въвеждането на еврото.

Изминалата 2025 г. завърши като една от най-активните години за имотния пазар в България с 226 513 реализирани покупко-продажби, което представлява ръст от 6,5 на сто спрямо 2024 г., посочват от компанията. В София най-силният период беше последното тримесечие, когато активността се ускори с двуцифрен годишен ръст - сигнал за по-решителни, но обмислени действия от страна на купувачите.

По пазарни наблюдения през 2025 г. между 30 и 40 процента от всички сделки в София са били свързани с ново строителство, включително и всички сделки „на зелено“, които не са отразени в Агенцията по вписванията. Това потвърждава устойчивия интерес към този сегмент, но и ясно показва нарастващите изисквания към проектите.

„Днес сделките се случват по-бавно и с повече въпроси от страна на купувачите. Това не е знак за охлаждане, а за зрялост на пазара. Хората сравняват проекти, търсят сигурност и реална стойност, а не просто квадратура“, коментира Красимир Джамбазов.

Паралелно с по-взискателното търсене, строителната активност продължава да расте. По данни на Национален статистически институт, през третото тримесечие на 2025 г. в страната са издадени 2 292 разрешителни за жилищни сгради, предвиждащи изграждането на 13 541 нови жилища. Спрямо същия период на 2024 г. това означава ръст от 8,5 на сто в броя на разрешителните и близо 47 на сто увеличение на планираните жилища – ясен знак, че проектите стават не само повече, но и по-мащабни, коментират от компанията и изтъкват, че се по-често купувачите вземат решенията си не само на база цена и локация, а и спрямо цялостната среда – каква общност ще се формира, кой ще бъде съседът и и каква среда се изгражда.

Проекти с компромиси в инфраструктурата, концепцията или изпълнението срещат осезаемо по-слабо търсене, независимо от цената. За сметка на това се засилва интересът към добре планирани сгради и комплекси с ясна визия, висока енергийна ефективност, качествени общи части и предвидима среда на обитаване. Тази промяна се отразява и в сроковете за финализиране на сделките, които по пазарни оценки през 2025 г. са се удължили с около 15–25 на сто спрямо 2024 г. - резултат от повече огледи, по-задълбочени сравнения и по-детайлен анализ от страна на купувачите. Паралелно с това, данните сочат, че около 60–70 на сто от сделките с ново строителство през 2025 г. са финансирани с ипотечен кредит, което показва стабилна кредитна активност и високо доверие в сегмента, отбелязват от компанията.

„Разликата между добър и слаб проект вече е ясно видима. Пазарът започва сам да отсява, качествените проекти се реализират, а останалите се забавят или излизат от фокуса на купувачите“, допълва Джамбазов.

