AI в правото: Как изкуственият интелект ще промени работата на юристите?

Целта на AI е да те заведе до правилното решение по-бързо, казва Рангел Милушев

Има ли в България LegalTech пазар? Как се създава AI асистент, разработен специално за българското право? И коя част от юридическата работа изкуственият интелект може да решава по-добре от човек? На тези въпроси в „Бизнес Видео Подкаст“ отговаря Рангел Милушев – предприемач и съосновател на платформата „Правен интелект“.

По думите му LegalTech пазар в България съществува и вече има активни играчи, но повечето решения са фокусирани върху отделни етапи от работата на юриста. „Има правно-информационни системи и платформи за менажиране на казуси, но ние се позиционираме като AI асистент, който подпомага юриста в целия процес – от правните проучвания, през изготвянето и редакцията на документи, до анализа на договори“, каза Милушев.

Според него при LegalTech най-важни са два принципа – прозрачност и сигурност. „Отговорите трябва да идват с ясни, проверими източници – иначе рискът от грешки е реален. Общите AI модели често си „измислят“ закони или съдебни решения, което е изключително опасно в правната работа. Второ, данните са чувствителни – клиентска информация, казуси, документи. Това не трябва да изтича към външни системи и доставчици. Ако не гарантираш поверителност, продуктът е неизползваем за професията“, подчерта той.

„Правен интелект“ е създаден именно с тази логика. Асистентът намира релевантната съдебна практика и нормативна уредба, като цитира точния параграф и източник, върху които е изграден отговорът. Това позволява на адвоката бързо да провери информацията, да я използва уверено и да я включи директно в работата си. Вместо да замества експертната преценка, системата драстично съкращава времето до правилния правен извод.

Милушев подчерта, че най-голямата „болка“ в професията остават правните проучвания – процес, който днес е бавен и изтощителен. „Търсиш по ключови думи, излизат ти хиляди страници с решения и започваш да ги преглеждаш едно по едно. Това отнема часове, а понякога и дни. Целта на AI тук е проста – да те заведе до правилното решение по-бързо. Не само да обобщи, а да цитира точния параграф и точния източник. Скоростта е ценна, но точността е задължителна“, каза той.

Съоснователят на платформата посочи, че един от най-разпространените митове е, че изкуственият интелект ще замени адвокатите. „Това няма да се случи скоро. Хората не поемат сериозни правни рискове без професионална отговорност. Представи си покупка на имот за стотици хиляди – никой няма да разчита само на чатбот. Реалната промяна е в начина на работа – AI ускорява процесите, намалява пропуските и помага при работа с големи обеми информация“, обясни Милушев.

Той допълни, че именно при анализ на обемни договори и масиви от данни изкуственият интелект показва най-голямата си стойност. „Когато един договор е 300–400 страници, е много лесно човек да пропусне нещо. AI може да насочи вниманието към рисковите места и да помогне на юриста да вземе по-информирано решение“, посочи съоснователят на „Правен интелект“.

В дългосрочен план визията на екипа надхвърля българския пазар. Идеята е платформата да се развие в паневропейско решение, което да позволява правни проучвания и работа с документи и в други юрисдикции. „Днес при международни казуси често се налага координация между адвокати от различни държави, което прави процеса бавен и скъп. Вярваме, че технологиите могат да направят тази работа по-ефективна“, каза Милушев.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN