Доходите на България продължават да се доближават до развитите икономики на ОИСР

Според организацията икономическият растеж се подкрепя от стабилно потребление

Доходите в България продължават да се доближават до тези в развитите икономики от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), макар и с по-бавни темпове в сравнение с някои страни в региона. В същото време разликата в производителността остава сравнително голяма, посочва ОИСР в последния си икономически анализ за страната.

Според организацията икономическият растеж се подкрепя от стабилно потребление – както частно, така и публично – на фона на устойчиво увеличение на заплатите. В момента икономиката расте с относително бързи темпове, движена от силния ръст на реалните доходи и ниските реални лихвени проценти.

„Фискалната дисциплина доведе до нисък публичен дълг, но натискът върху фискалния баланс нараства и ранна фискална консолидация е оправдана“, отбелязва ОИСР. В дългосрочен план България ще трябва да се справи с допълнителен фискален натиск, свързан с разходите за отбрана, зеления преход и застаряването на населението. Присъединяването на страната към еврозоната през 2026 г. означава, че тежестта за ограничаване на краткосрочния инфлационен натиск вече пада основно върху фискалната политика.

В доклада се посочва още, че инвестициите в България от дълго време изостават спрямо тези в сходни икономики. Повишаването на производителността изисква подобряване на бизнес средата и премахване на пречките пред създаването на бизнес, по-ефективна подкрепа за навлизане на международните пазари и иновациите, както и засилване на конкуренцията и борбата с корупцията.

ОИСР обръща внимание и на демографските предизвикателства, като отбелязва, че населението в България застарява бързо, а емиграцията през годините е намалила предлагането на работна сила. Въпреки това нетната миграция през последните години е преминала към положителни стойности.

Организацията, цитирана от БНР, отчита и слаби резултати в образованието. Според анализа са в ход важни образователни реформи, но са необходими допълнителни промени. Сред препоръките са отлагане на ранното проследяване на учениците, ротация на добри учители в необлагодетелствани райони и разширяване на възможностите за обучение на работното място.

По отношение на климата ОИСР посочва, че емисиите на парникови газове в България са намалели, но остават високи. „По-ясен план за постепенно извеждане на въглищата, реформи в данъчното облагане на превозните средства и ускоряване на инвестициите в електроенергийната мрежа биха допринесли за допълнително намаляване на емисиите, като същевременно се запази енергийната сигурност“, се казва още в доклада.

