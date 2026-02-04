Ваня и Жени Джаферович: Животът е борба, ако не работиш, ще фалираш

Как се прави семеен бизнес без разделение между „мое“ и „твое“

Любовта прилича на всякаквовкусовите бонбончета на Хари Потър - можеш да изпиташ различни емоции и вкусове, докато стигнеш до края - от тъга до смях. Любовта е търпение, компромиси и пеперуди, пърхащи в стомаха ти. Но какво се случва, когато любовта се среща с бизнеса?

Често съм чувала, че две неща почти винаги гарантират заформянето на скандал вкъщи – стартиране на ремонт или стартиране на бизнес. Но дали това е така? Посвещаваме февруари, месецът на любовта, на двойките в бизнеса. В рубриката „Корпоративни истории“ ще ви срещнем с 4 двойки, които доказват точно обратното.

Днес гостуваме на Ваня и Евгения Джаферович. Те са заедно от 2009 г., женени са от цели 13 години, родители, бивши спортисти, риалити герои, инфлуенсъри и… собственици на ресторант. През 2024 г. те отварят Yugo – място, което не е просто бизнес, а лична история, сервирана в чиния. С тях си говорим за това как се менажира общ бизнес, без да се стига до „Survivor“ в хола, и как се разпределят ролите, когато и двамата сте силни характери.

От футболното игрище до скарата

Ваня Джаферович идва в България през 2005 г. като професионален футболист. „Колкото и да казвам, че съм чужденец, аз съм по-българин, отколкото хърватин или босненец“, казва той днес. След края на спортната си кариера идват риалити форматите, Survivor, публичността и онзи неизбежен въпрос: А сега накъде?

Отговорът се крие в носталгията.

„Винаги ти липсва това, което си имал вкъщи. Моето минало е Югославия – държавата, която я няма. Исках място, където да слушам моята музика, да ям моята храна и да събера хората от бивша Югославия тук,“ споделя Ваня.

Мечтата му е проста и трудна едновременно – място, където да се чувства „като у дома“. Място с истинска югославска кухня, без компромиси.

Жени, която е неговата опора от 2009 г. насам, добавя практическата нотка: „В България има много сръбски скари, но те често са пречупени през българския вкус. Ние искахме да пренесем Сараево в София. Искахме автентичност, а не просто поредното заведение.“

Ремонтът като Survivor

Пътят към „Yugo“ започва с ентусиазъм и една електронна таблица, която бързо се оказва пълна с илюзии. Ваня признава, че първоначалните му сметки за ток, вода и ремонт са били далеч от истината.

„Правиш едни бюджети, смяташ... сега, като теглим чертата, нищо не е така,“ смее се той.

С усмивка на уста Жени разказва, че в началото ремонтът си е бил истински „Survivor“. Помещението, което наемат, е в лошо състояние. Първоначалният план да не пипат кухнята пропада, а разходите започват да растат лавинообразно. И все пак – двамата успяват да минат през това заедно.

„Ние не се караме. Е, караме се всеки ден. За дребни неща“, шегува се Ваня. „Но тя ми е опора.“

Логистика през граници

Един от най-големите предизвикателства на ресторанта се оказва логистиката. За да постигнат автентичния вкус, те отказват да правят компромис с каймата. Използват само младо телешко, което в България се намира трудно в нужните количества.

Решението? Сложен внос от Хърватия и Италия, преминаващ през Унгария и Румъния, за да се избегнат тежките митнически режими на Сърбия.

Жени разказва един почти филмов момент: „Бяхме на почивка в Щатите. Пътуваме между градовете, а камионът с месото се разваля. Ваня прекара цялата нощ на телефона, за да намери майстори в Румъния, които да спасят стоката. Това е цената на качеството.“

Любов и бизнес

Разделение между личен живот и работа почти няма.

„Няма как да не си носим проблемите вкъщи“, казва Евгения. „Ние го живеем това нещо.“

И Ваня е категоричен: „Тук сме си като вкъщи, а вкъщи е като в ресторанта.“

Историята на семейство Джаферович е белязана от моменти на пълен финансов крах. Ваня споделя, че когато е прекратил футболната си кариера, е бил „на нула“.

„Жени ме записа за Survivor. Трябваше да вземем 5 000 лева заем от приятел. Ако не бях спечелил, не знам как щяхме да ги връщаме,“ откровено казва той.

Жени си спомня и преместването им в София, когато с бюджет от 1 000 лева е трябвало да обзаведе цяла кухня в празен апартамент. Тези трудности обаче са ги направили по-силни. В семейство Джаферович няма „мои“ и „твои“ пари. Всичко е общо – от 2009-а до днес.

Животът е борба, а „Yugo“ е победа

За Ваня и Жени това не е просто бизнес, а начин на живот. Те не се страхуват от бъдещето, защото вече са губили всичко и знаят как да го построят отново.

„Животът е борба. Човек, който не мечтае - ляга и умира,“ завършва Ваня. „Важното е, когато се събудиш, да видиш семейството си до теб. Другото се нарежда.“

В края на деня, когато светлините в кухнята изгаснат, за Ваня и Жени остава най-важното – фактът, че са го направили заедно. Без разделени сметки, без скрито-покрито и с обща мечта, в която децата им вече участват активно. Тяхната рецепта за успех не е в тайните подправки на каймата, а в разбирането, че животът е борба, която си заслужава само ако имаш с кого да я водиш. А резултатът е прост: ако работиш здраво за това, което обичаш - успяваш. Ако спреш - фалираш.

