Disney назначи нов изпълнителен директор

The Walt Disney Company обяви, че Джош Д’Амаро, ръководител на подразделението за тематични паркове, ще поеме поста главен изпълнителен директор на компанията, след като Боб Айгър се оттегли през март.

Д’Амаро, на 54 години, ще застане начело на компанията на 18 март след единодушно решение на борда на директорите. Той наследява Айгър, който е ръководил Disney в продължение на близо две десетилетия в два отделни периода.

„Джош Д’Амаро притежава рядка комбинация от вдъхновяващо лидерство и иновационен дух, усет към стратегическите възможности за растеж и дълбока страст към марката Disney“, заяви председателят на борда Джеймс Горман, цитиран от АФП и БГНЕС.

С 28-годишен стаж в компанията Д’Амаро отговаря за най-големия бизнес сегмент на Disney, който през финансовата 2025 г. е донесъл приходи от 36 милиарда долара и осигурява работа на 185 000 души по света в 12 тематични парка и 57 курортни хотела.

Под негово ръководство бяха реализирани мащабни разширения като „Star Wars: Galaxy’s Edge“, както и плановете за нов парк в Абу Даби. Той стои и зад партньорството на Disney с Epic Games за интеграция с Fortnite.

Айгър похвали Д’Амаро за „инстинктивното му усещане за марката Disney и дълбокото разбиране на това, което докосва нашата аудитория“.

Паралелно с това Дейна Уолдън, съпредседател на Disney Entertainment, бе назначена за президент и главен творчески директор – нова позиция, в която тя ще се отчита директно на Д’Амаро и ще отговаря за творческата продукция в цялата компания.

Айгър ще остане старши съветник до декември 2026 г., преди да се пенсионира от компанията, която, както се посочва в съобщението, е довел до „безпрецедентен творчески и бизнес успех“.

По време на управлението му Disney придоби Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox, откри първия си тематичен парк в Китай – Shanghai Disney Resort, и стартира стрийминг услугите Disney+ и ESPN+.

Айгър подаде оставка като главен изпълнителен директор през февруари 2020 г. след 15 години на поста, предавайки управлението на Боб Чапек. Сблъсъците между двамата по време на пандемията от Covid-19 доведоха до отстраняването на Чапек през ноември 2022 г. и завръщането на Айгър начело на компанията.

В рамките на втория си мандат Айгър съкрати разходи, освободи хиляди служители и преструктурира подразделенията на фона на загубите от стрийминг бизнеса и „хаоса“ след управлението на Чапек, който той публично критикува.

Смяната на ръководството идва в момент на нарастващ натиск върху традиционните медии и видео стрийминга, като Disney+ се нуждаеше от години, за да достигне рентабилност след старта си през 2019 г. в конкуренция с Netflix.

Компанията навлиза и в сферата на генеративния изкуствен интелект, след като през декември подписа тригодишно лицензионно споразумение, което ще позволи на феновете да създават кратки видеа с любими герои на Disney чрез изкуствен интелект.

