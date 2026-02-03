Стотици сметки в Credit Suisse са свързани с нацисти

Сенатор Грасли подчерта, че констатациите са резултат от дългогодишно разследване

Разследване е идентифицирало общо 890 сметки в швейцарската банка „Креди сюис“ (Credit Suisse), която вече е част от Ю Би Ес, с възможни връзки с нацисти. Това съобщи американският сенатор Чък Грасли, цитиран от Ройтерс, преди изслушване в правната комисия, посветено на ролята на банките в улесняването на Холокоста.

Темата ще бъде обсъдена в рамките на днешното заседание на комисията, която разглежда историческата отговорност на финансовите институции. Сенатор Грасли подчерта, че констатациите са резултат от дългогодишно разследване, насочено конкретно към дейността на „Креди сюис“, предава БТА.

Според него сред установените сметки има такива, които досега не са били разкривани публично. Те датират от периода на Втората световна война и са свързани с германското външно министерство. Освен това са открити сметки, свързани с германска компания за производство на оръжие, както и с германския Червен кръст. Тези данни допълнително засилват съмненията за мащаба и характера на връзките.

Чък Грасли, който председателства правната комисия, отбеляза, че следи случая с „Креди сюис“ от години и настоява за пълна прозрачност относно историческите архиви на банката.

Междувременно Ю Би Ес, която придоби „Креди сюис“ при спешно поглъщане през 2023 г., съобщи още миналата година, че си сътрудничи с бившия американски прокурор Нийл Барофски, за да бъдат изяснени всички сметки с потенциални нацистки връзки, открити в бившата банка.

