BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1801 BGN
Петрол
66.67 $/барел
Bitcoin
$76,382.0
БГ Бизнес Дума на деня: Ретаргетинг

Дума на деня: Ретаргетинг

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "ретаргетинг"?

Ретаргетингът е дигитална маркетингова стратегия, която позволява на брандовете да достигнат отново до потребители, които вече са взаимодействали с техния сайт, приложение или съдържание, но не са завършили желаното действие – например покупка или регистрация. Чрез използване на „бисквитки“ или потребителски идентификатори, рекламите се показват повторно на същите хора в различни онлайн канали, като социални мрежи, търсачки и партньорски сайтове.

Основното предимство на ретаргетинга е, че той се фокусира върху аудитория, която вече е проявила интерес, което значително повишава вероятността за конверсия. Вместо да се инвестира изцяло в достигане до нови потребители, компаниите могат по-ефективно да използват рекламния си бюджет, като напомнят за продукта или услугата, предлагат допълнителна информация или стимулират решението за покупка чрез отстъпки и персонализирани послания.

Ретаргетингът може да бъде прилаган в различни форми – динамични реклами с конкретни продукти, имейл кампании или персонализирани банери според поведението на потребителя. Когато е добре планиран и съобразен с изискванията за защита на личните данни, той се превръща в мощен инструмент за изграждане на разпознаваемост на марката, увеличаване на продажбите и поддържане на дългосрочна връзка с клиентите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

