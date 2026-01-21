„Ти счупи сърцето ми. Аз го направих на чанта“

Историята на Жаклин и нейните чанти, вдъхновени от любими книги

„Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери. Именно това правят нещотърсачите.“ Жаклин е такъв нещотърсач – не на изгубени предмети, а на усещания - уют, нежност, увереност. Книгите винаги са били нейните спътници:

„Винаги съм се носила със себе си книга, защото както се казва ,,Човек с книга в ръка, никога не е самотен.‘‘, споделя тя. Точно това я вдъхновява, за да създаде своя бранд By Jackline, тя превръща това усещане в нещо, което можеш да носиш със себе си. Чантите ѝ напомнят на жените, че болката може да се трансформира в красота, че всяко разбито сърце има потенциал да стане произведение на изкуството.

От разбито сърце до успешен бизнес

By Jackline се ражда в един от най-уязвимите моменти в живота на Жаклин. Броени дни след като сбъдва мечтата си, навръх рождения си ден, тя разбира, че дългогодишният ѝ партньор, човекът, който я е насърчил да повярва в себе си, ѝ е изневерявал. Болката е прясна, но няма време за отстъпление. След безсънна нощ тя отива в „Капана“, където показва чантите си за първи път. Светът ѝ може да се руши, но хората там я посрещат с топлина. С комплименти. С подкрепа. И точно тогава разбира, че макар едно да се разпада, друго се изгражда. Брандът ѝ и хората около него се превръщат в спасителна нишка.

„Напук на лошотията, която бях изпитала, хората там бяха прекрасни.“, споделя тя пред екипа ни.

Първото произведение, което Жаклин превръща в чанта е „Ана Каренина“. Причината не е, защото това е нейна любима творба, а защото иска да стартира с вечна класика.

От страх към смелост

Идеята за бизнеса остава дълго време в мислите ѝ. Страхът от мнението на другите и притеснението от провал забавят старта. Но един ден въпросът „Ами ако се проваля?“ е заменен от по-смелия: „Ами ако успея?“ Точно тогава тя преодолява съмненията и тръгва напред. Първите клиентки се превръщат в съюзници. Те повярват в Жаклин, още преди тя самата да го направи. Чантите не са за „специални случаи“, а за всеки ден. Те носят посланието: не чакай света да ти даде одобрение. Превърни болката и несигурността си в сила и красота.

Страстта да търсиш и да създаваш

Жаклин вярва, че страстта не означава липса на болка, а готовност да преминеш през нея за нещо, което има смисъл. Тя избира автентичност – без филтри, без перфектни образи, само истина. И именно тази истина привлича правилните хора към нея и към нейният бранд.

Сред най-новите бижута в колекцията и от чанти са чанти, вдъхновени от "Малкия принц", "Великият Гатсби", "Бароковата" чанта и чантата сърце, за която жаклин пише в социалните си мрежи: „Ти счупи сърцето ми. Аз го направих на чанта. Ще го пазя вече.“

Миналата година Жаклин печели наградата бизнес дама на годината за ,,Дебют’’.

Бизнес с кауза и сърце

За Жаклин бизнесът не е само търговия. Тя следва концепцията за икигай – баланс между любовта, нуждата, умението и възможността. Парите са средство, не цел.

„Не мисля, че бизнес изграден само върху концепцията да забогатееш би бил дългосрочно успешен. А аз не съм тук за бързата печалба. Наистина искам да оставя добър отпечатък и защо не да бъде добър пример и за идните поколения.“

Тя отделя 15% от стойността на всяка закупена чанта „Закуска в Тифани“, а средствата дарява на дом за деца в Перник. Вдъхновена е от това, че обожава Одри Хепбърн, която до края на живота си е посланик на УНИЦЕФ и помага на деца в нужда.

Бъдещите планове включват създаването на мъжка линия, разширяване извън България и мечта за пространство за хората, които обичат книгите така, също като нея. Затова не е изненада, когато казва, че книгите, с които се описва, са ,,Пипи дългото чорапче‘‘ и ,,Бизнес на високи токчета‘‘.

„Ентусиазъм по детски, мечтателка и момиче, което решило да направи някоя ,,беля‘‘, няма кой да я спре“

Нещотърсачът в Жаклин не спира, защото светът все още е пълен с разни неща, които чакат да бъдат намерени.

