Популярна марка сирене у нас се произвежда в... затвора

Два дни работа в мандрата се равняват на три дни от присъдата

„Влязъл в затвора, попаднал на хора и станал човек“ – думите на Никола Вапцаров важат с пълна сила за хората, които работят в мандра „Герзовица“. Особеното при нея е, че тя се намира на територията на затворническото общежитие в Смолян, а майсторите на млечни продукти изтърпяват наказания за различни престъпления.

Работата в мандрата е смятана за най-престижната зад решетките. За да станат част от екипа, кандидатите преминават строг подбор, изваждат си здравни книжки и се обучават в продължение на месец. Едва след това получават официален трудов договор и заплата. Мнозина използват доходите си, за да помагат на семействата си.

„Интересна ми е работата, исках я и смятам, че се справям добре. Ако имам възможност, бих продължил със сиренарството и навън“, споделя един от работниците пред Аgri.bg. За него и колегите му часовете край казаните не са просто наказание, а шанс за ново начало.

Идеята за мандрата идва преди години, когато ниските изкупни цени на млякото поставят затворническото стопанство пред трудности. Ръководството решава да използва собственото производство, за да затвори цикъла и да даде работа на повече лишени от свобода.

„Не трябва да забравяме, че целта на наказанието е поправяне и превъзпитание. Тези хора ще се върнат в обществото и трябва да ги подготвим за това. Имаме добър пример – лишен от свобода от Бургас, който след 4 години работа в мандрата се прибра и откри своя мини мандра, където вече работят 6–7 души“, казва Христо Солаков от ДП „Фонд затворно дело“ – Смолян.

Животът в мандрата тече в ритъм „2 за 3“ – два дни работа се равняват на три дни от присъдата. Това мотивира мнозина да се включат активно в производството и да се докажат като надеждни работници.

Мандрата произвежда кисело мляко, сирена, айрян и извара. За качеството отговаря технологът инж. Станко Гаджев, който има над 30 години опит у нас и в чужбина.

„Миналата година мандрата е с печалба от 120 000 лева. Тази ще бъде още по-добра – вече имаме и нови продукти – цедено мляко, извара, айрян. Вярвам, че мандрата има бъдеще“, казва Солаков.

Мандрата произвежда и три вида кисело мляко – краве, овче и козе, а белите саламурени сирена са четири – краве, овче, козе и смесено. Проблем остава текучеството – докато някой се обучи, присъдата му приключва.

„Но макар че персоналът се сменя, на пазара сме с един и същи вкус“, казва технологът на предприятието.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN