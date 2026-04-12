Свят Защо изчезват типичните дупки в емблематичното сирене „Ементал“

Защо изчезват типичните дупки в емблематичното сирене „Ементал“

bTV Бизнес екип

Швейцарците най-накрая намериха начин да оправят проблема

След години на проблеми с намаляващия брой характерни дупки в сиренето „Ементал“ (Emmentaler) швейцарските производители вече разполагат с решение, след като съд разреши използването на т.нар. прах за образуване на дупки.

„Много се радвам, че този прах съществува. През годините дупките ставаха все по-малко“, казва производителят на сирене Андреас Брунер.

Причината за проблема е свързана с промени в производствения процес. Според специалистите млякото днес е значително по-чисто в сравнение с миналото, пише БТА. При традиционното ръчно доене в него са попадали микроскопични частици сено, които играели ключова роля за образуването на дупките по време на ферментацията. При използването на автоматизирани доилни системи обаче млякото постъпва директно в охладителни резервоари, без в него да попадат подобни частици.

Разработеният прах съдържа изцяло смлени биологични цветове от сено. По думите на Брунер за производството на над 600 килограма сирене е достатъчно минимално количество – едва „на върха на ножа“. „При мен дупките станаха по-добри благодарение на това“, допълва той.

Асоциацията „Ементалер Швейцария“ (Emmentaler Switzerland) се обърна към съда, след като Федералната служба по земеделие отказа да разреши използването на праха, изразявайки опасения от индустриализация на производството. Федералният административен съд обаче постанови в края на 2025 г., че прахът от цветове на сено е „единственото и най-добро решение“ за възстановяване на характерната структура на сиренето.

С решението на съда производителите вече могат да използват метода, за да запазят традиционния вид на един от най-разпознаваемите швейцарски продукти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

На това място не е построена нова къща от 120 години
Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

