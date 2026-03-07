Най-големият бункер в европа крие 75 тона злато?

Вижте къде се намира този бункер

На дължина от пет километра се намира гигантският подземен бункер, построен от диктатора Бенито Мусолини, който се смята за една от най-впечатляващите структури на Втората световна война, като вътре в този бункер се намира пространство от 10 хиляди квадратни метра.

Тунелообразният комплекс в скалистите планини Соратте, разположен на 35 километра северно от град Рим, е не само най-големият бункер в Европа, но и най-загадъчният - според слуховете все още съдържа приблизително 75 тона злато, скрити от нацистите по времето, когато тази страна е била окупирана от германците, съобщава Telegraph.

Евакуацията започва през есента на 1937 г., когато Мусолини, известен като „Ел Дуче“, иска изграждането на бункер на дълбочина 280 метра под земята, който да служи като дом за италианското правителство и генерали.

Длъжностни лица са били разположени в 60-хектарова зона, оградена с бодлива тел, и се смята, че районът е служил като фабрика за военно и селскостопанско оборудване, криейки на всяка цена истинското предназначение на този бункер.

Но след като Италия сключва мир със съюзниците на 8 октомври 1943 г., германците нахлуват и поемат пълен контрол над бункера, който служи като щаб, командван от генерал Алберт Кийзерлинг.

По време на Студената война този бункер е превърнат в противоядрено убежище, контролирано от НАТО. В случай на ядрена атака, той е бил използван като убежище за президента на Италия и неговите най-близки помощници.

