11 държави, в които най-лесно се получава гражданство: Две са наши съседи

Според скорошно проучване на Harris Poll, почти половината американци искат да получат второ гражданство или вече имат такова. Около четирима от 10 от тях казват, че са обмисляли преместване в чужбина или планират да го направят. В същото време Министерството на отбраната на САЩ изчислява, че 4,4 милиона американци са живели в чужбина през 2022 г. Това е увеличение с 42% в сравнение с 2010 г.

Нов доклад на International Living, цитиран от Forbes, описва подробно държавите, които предлагат най-бързите и лесни начини за придобиване на гражданство през 2026 г.

„Вторият паспорт може да даде на хората известна гъвкавост, която е трудно да се получи по друг начин“, каза Дженифър Стивънс, изпълнителен редактор на International Living. „Той отваря вратата към инвестиции, пътувания и по-дълъг престой в чужбина, просто ви дава избор.“

Ето 11 държави, предлагащи официални програми за гражданство срещу инвестиция през 2026 г., които International Living е посочила в своя доклад. Включени са и основни подробности за всяка държава, въпреки че всеки, който проучва тази опция, трябва да се консултира с експерт, тъй като правилата подлежат на промяна:

Карибите

„Карибите са епицентърът на програмите за гражданство чрез инвестиции. Те представляват по-голямата част от активните предложения в световен мащаб.

Сейнт Китс и Невис

През 1984 г. Сейнт Китс и Невис стартираха програма за гражданство чрез инвестиция, която постави съвременния стандарт за модела CBI. Тя остава еталон в индустрията и днес. Днес кандидатите могат да се класират чрез правителствено дарение от 250 000 долара или инвестиция от 325 000 долара в одобрен имот, който трябва да се притежава седем години. Няма изисквания за местожителство.

Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда предлага една от по-гъвкавите опции в региона. Изисква се или дарение от 230 000 долара, или инвестиция от 300 000 долара в одобрен недвижим имот. За разлика от повечето конкуренти, програмата включва минимално изискване за физическо присъствие: пет дни в страната през първите пет години.

Доминика

Доминика има една от най-благоприятните програми, с минимална вноска от 200 000 долара или инвестиция в одобрен недвижим имот. Няма изисквания за местожителство. Въпреки това, подобно на няколко карибски страни, споразуменията ѝ за безвизов режим са подложени на щателен контрол през последните години.

Гренада

Гренада се откроява с една уникална характеристика: нейните граждани могат да кандидатстват за американска инвеститорска виза E-2. Повечето други карибски програми не предлагат това. Квалификацията започва с дарение от 235 000 долара или инвестиция в одобрен недвижим имот.

Сейнт Лусия

Сейнт Лусия предлага гражданство, започващо от 240 000 долара чрез дарение или 300 000 долара в одобрени недвижими имоти, без изискване за местожителство.

Европа

Ролята на Европа на пазара на гражданство на страните членки се промени драстично през последните години. Европейският съюз показва все по-малка толерантност към членовете, които продават гражданство, обвързано с достъп до Шенгенското пространство. Тази промяна накара инвеститорите да търсят по-бързи и по-гъвкави опции извън ЕС.

Северна Македония

Северна Македония предлага гражданство чрез одобрени инвестиции, започващи от около 200 000 евро, със срок на задържане от три години. Въпреки че се намира в Европа, страната не е член на ЕС.

Турция

Турция, която е разположена между Европа и Азия, позволява на кандидатите да се класират чрез покупка на имот от 400 000 долара или депозит/инвестиция от 500 000 долара. Активите обикновено трябва да се държат в продължение на три години. Турция не е член на ЕС, така че гражданството не дава право на престой в ЕС.

Египет

Египет предлага една от най-достъпните входни точки извън Карибите, като се започва с дарение от 100 000 долара или банков депозит от 500 000 долара, държан в сметка за три години. Той е сравнително нов участник на пазара на CBI.

Йордания

Програмата на Джордан е насочена към свръхбогати хора. Тя изисква приблизително 1,4 милиона долара квалифицирани инвестиции.

Камбоджа

Камбоджа предлага гражданство на цена от около 245 000 долара чрез дарение или одобрена инвестиция.

Вануату

Вануату често е цитирана като една от страните с най-бързи и лесни условия за получаване на гражданство, с първоначална такса от около 130 000 долара. Страната обаче е подложена на дипломатически натиск, който е повлиял на споразуменията за безвизов режим.

