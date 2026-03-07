Шоколадов магазин, вдъхновил автора на „Чарли и шоколадовата фабрика“, затвори след 124 години

Тоа ще засегне 100 служители, въпреки че все още не е ясно колко работни места ще бъдат съкратени

Луксозният производител на шоколад, за когото се смята, че е вдъхновил Роалд Дал да напише „Чарли и шоколадовата фабрика“, затвори своя главен магазин в Лондон след 124 години. Причината е спадът в продажбите и високите цени на какаото, които доведоха британската компания до несъстоятелност, цитира БНР.

Затварянето на историческия магазин на площад Пикадили беше част от предварителна сделка – бърза продажба, сключена преди назначаването на синдици. Според двама запознати с разговорите Prestat е договорила продажбата с производителя на луксозен шоколад L’Artisan du Chocolat.

Британската марка, която е собственост на Polus Capital Management, ще придобие Prestat за номинална сума. След това компанията ще продължи да функционира като онлайн марка, казаха източниците. Сделката ще засегне около 100 служители, въпреки че все още не е ясно колко работни места ще бъдат съкратени.

Проблемите на Prestat са свързани с трудности в шоколадовата индустрия, включително огнища на болести и неблагоприятни климатични условия, които удариха добивите на какао в ключови страни производителки като Кот д’Ивоар и Гана. Цените на какаото достигнаха рекордни стойности през 2024 г., което оказа допълнителен натиск върху маржовете на шоколадовите производители. Оттогава цените са спаднали, заради слабото търсене на шоколад.

Prestat е основана във Великобритания през 1902 г. от французина Антоан Дюфур, чието семейство популяризира шоколадовия трюфел. Дал споменава тези трюфели в романа си „Чичо ми Освалд“, а магазинът на Пикадили се смята за вдъхновение за „Чарли и шоколадовата фабрика“.

