BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1826 BGN
Петрол
66.54 $/барел
Bitcoin
$67,743.8
Последвайте ни
1 USD
1.1826 BGN
Петрол
66.54 $/барел
Bitcoin
$67,743.8
Корпоративни истории Марин и Ася: От пилотската кабина до HR пазара

Марин и Ася: От пилотската кабина до HR пазара

Айлин Дрикова

Авиационният модел на работа среща човешкия подход в подбора на кадри

Има партньорства, в които личната история и професионалният път не просто се засичат, те се сливат в едно общо приключение. При Марин и Ася Косаджиеви всичко започва в небето – той е пилот, тя е стюардеса. Днес те са приземили опита си в една млада и амбициозна HR компания, чиято мисия е колкото проста, толкова и дефицитна: да върне човешкото отношение в подбора на кадри.

С тях разговаряме за това как се пренася авиационната дисциплина в офиса и как се балансира между ролята на бизнес партньори и родители на близначки.

От пилотската кабина до HR отдела

Идеята за общия бизнес се ражда някак естествено, по инициатива на Марин. По това време Ася вече е натрупала солиден опит в човешките ресурси, а той се подготвя за следващите си полети. „Просто казах: дай да го направим. Защо не? Може да се случи нещо успешно“, спомня си Марин. И се оказва прав.

За Ася обаче това не е просто бизнес решение, а скок на доверие. Работейки в голяма корпорация, тя често се е чувствала разочарована от начина, по който системата гледа на хората – като на цифри, а не като на личности. Марин е човекът, който й дава нужния тласък: „Трябва да имаш някой до себе си, който да каже: Вярвам в теб. Давай, ще се справим.“

Една година, две начала

През 2022 г. те сключват брак и почти едновременно с това полагат основите на компанията си. Ако ги попитате кое е по-трудното – семейството или бизнесът – отговорът е категоричен: бизнесът. За тях бракът е бил естественото продължение на връзката им, докато компанията е жив организъм, който изисква огромна отговорност не само към тях самите, но и към екипа им.

Тяхната „класическа“ история започва в брифинг залата на една авиокомпания. Въпреки първоначалния скептицизъм на Ася към връзките с колеги, химията надделява над правилата. Днес тези правила са се превърнали в основа на техния професионален успех.

„В бизнеса работим така, както в авиацията – по процеси и процедури,“ обяснява Марин. „Целта е да минимизираме човешката грешка. Всичко е разписано до последния детайл, за да има яснота и спокойствие за всеки нов служител.“

Ваня и Жени Джаферович: Животът е борба, ако не работиш, ще фалираш

Сърцето на машината

Докато Марин отговаря за „двигателя“ – технологичната част, CRM системите и внедряването на изкуствен интелект, Ася е лицето и сърцето на бизнеса. Тя е човекът, който вдъхновява екипа и изгражда мостове с партньорите. Нейната философия е проста: хората не са инструмент за печалба, те са партньори.

Интересно е, че компанията им расте почти изцяло чрез препоръки. Без агресивна реклама, доверието на клиентите се оказва най-стабилната валута.

Балансът: Когато децата дават бизнес съвети

Как се разделя работата от дома, когато споделяш един покрив и един офис? Невинаги е лесно. Вечерите са запазени за семейството, но понякога работните казуси „промъкват“ на масата. В такива моменти дори близначките им се включват в дискусиите, предлагайки решения с очарователната си детска логика.

За да избегнат конфликтите, Марин има „златно правило“ още от старта: ако не се стигне до консенсус, последната дума е на Ася. 

От Мюнхен до Велинград: Меденките, които не са сменяли рецептата си от 30 години

Поглед към хоризонта

След пет години семейство Косаджиеви виждат компанията си разраснала се далеч отвъд границите на България, като вече правят първи крачки към пазара в Румъния. Но по-важното за тях е, че ако трябва да върнат времето назад, биха извървели същия път отново.

„Връзката ни е на първо място,“ казва Марин. „Стабилните отношения са основата на всичко останало.“ Историята им е доказателство, че когато имаш доверие и споделена визия, можеш да управляваш и семейството, и бизнеса по един и същ курс – уверено, високо и винаги заедно.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ВИЖТЕ ТУК:

Ако сте пропуснали предишния епизод на рубриката ни "Корпоративни истории" може да го гледате тук:

Александър и Анес: Преди да започнем с бизнеса дори не пиехме кафе

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата