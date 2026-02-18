Марин и Ася: От пилотската кабина до HR пазара

Авиационният модел на работа среща човешкия подход в подбора на кадри

Има партньорства, в които личната история и професионалният път не просто се засичат, те се сливат в едно общо приключение. При Марин и Ася Косаджиеви всичко започва в небето – той е пилот, тя е стюардеса. Днес те са приземили опита си в една млада и амбициозна HR компания, чиято мисия е колкото проста, толкова и дефицитна: да върне човешкото отношение в подбора на кадри.

С тях разговаряме за това как се пренася авиационната дисциплина в офиса и как се балансира между ролята на бизнес партньори и родители на близначки.

От пилотската кабина до HR отдела

Идеята за общия бизнес се ражда някак естествено, по инициатива на Марин. По това време Ася вече е натрупала солиден опит в човешките ресурси, а той се подготвя за следващите си полети. „Просто казах: дай да го направим. Защо не? Може да се случи нещо успешно“, спомня си Марин. И се оказва прав.

За Ася обаче това не е просто бизнес решение, а скок на доверие. Работейки в голяма корпорация, тя често се е чувствала разочарована от начина, по който системата гледа на хората – като на цифри, а не като на личности. Марин е човекът, който й дава нужния тласък: „Трябва да имаш някой до себе си, който да каже: Вярвам в теб. Давай, ще се справим.“

Една година, две начала

През 2022 г. те сключват брак и почти едновременно с това полагат основите на компанията си. Ако ги попитате кое е по-трудното – семейството или бизнесът – отговорът е категоричен: бизнесът. За тях бракът е бил естественото продължение на връзката им, докато компанията е жив организъм, който изисква огромна отговорност не само към тях самите, но и към екипа им.

Тяхната „класическа“ история започва в брифинг залата на една авиокомпания. Въпреки първоначалния скептицизъм на Ася към връзките с колеги, химията надделява над правилата. Днес тези правила са се превърнали в основа на техния професионален успех.

„В бизнеса работим така, както в авиацията – по процеси и процедури,“ обяснява Марин. „Целта е да минимизираме човешката грешка. Всичко е разписано до последния детайл, за да има яснота и спокойствие за всеки нов служител.“

Сърцето на машината

Докато Марин отговаря за „двигателя“ – технологичната част, CRM системите и внедряването на изкуствен интелект, Ася е лицето и сърцето на бизнеса. Тя е човекът, който вдъхновява екипа и изгражда мостове с партньорите. Нейната философия е проста: хората не са инструмент за печалба, те са партньори.

Интересно е, че компанията им расте почти изцяло чрез препоръки. Без агресивна реклама, доверието на клиентите се оказва най-стабилната валута.

Балансът: Когато децата дават бизнес съвети

Как се разделя работата от дома, когато споделяш един покрив и един офис? Невинаги е лесно. Вечерите са запазени за семейството, но понякога работните казуси „промъкват“ на масата. В такива моменти дори близначките им се включват в дискусиите, предлагайки решения с очарователната си детска логика.

За да избегнат конфликтите, Марин има „златно правило“ още от старта: ако не се стигне до консенсус, последната дума е на Ася.

Поглед към хоризонта

След пет години семейство Косаджиеви виждат компанията си разраснала се далеч отвъд границите на България, като вече правят първи крачки към пазара в Румъния. Но по-важното за тях е, че ако трябва да върнат времето назад, биха извървели същия път отново.

„Връзката ни е на първо място,“ казва Марин. „Стабилните отношения са основата на всичко останало.“ Историята им е доказателство, че когато имаш доверие и споделена визия, можеш да управляваш и семейството, и бизнеса по един и същ курс – уверено, високо и винаги заедно.

