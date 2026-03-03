Защо американските учители работят на две места и едва се справят?

За мнозина допълнителната работа няма нищо общо с преподаването

Американските учители все по-често работят на повече от едно място, за да свързват двата края. Данните показват, че 71% от учителите в държавните училища имат поне една допълнителна работа според проучване на Gallup, изготвено съвместно с Bipartisan Policy Center и Walton Family Foundation. Макар графиците с летни ваканции и сезонни почивки да позволяват допълнителна заетост, 85% от работещите странично го правят именно през учебната година.

Снимка: iStock

За мнозина допълнителната работа няма нищо общо с преподаването. Близо една трета от учителите имат втора заетост извън сферата на образованието – шофират за Uber, доставят храна или работят като бармани и сервитьори. Въпреки че професията традиционно е по-ниско платена, днешните разходи за живот допълнително изострят проблема.

Учителка споделя пред CNN, че получава 62 000 долара годишно, казва, че втората ѝ работа ѝ помага да не живее от заплата до заплата и да спестява за пътувания и първоначална вноска за дом. Само 28% от учителите твърдят, че живеят комфортно, докато 52% едва се справят, а 21% изпитват сериозни финансови затруднения. Онези, които срещат трудности, са два пъти по-склонни да работят допълнително извън образованието.

Бившият министър на образованието на САЩ Маргарет Спелингс, определя ситуацията като тревожна. Според нея е показателно, че толкова много учители търсят допълнителна работа през учебната година. Данни на Националната образователна асоциация сочат, че средната заплата за учебната 2024–2025 г. е малко над 72 000 долара. Въпреки това анализи на Център за икономически и политически изследвания и Институт за икономическа политика показват, че учителите в държавните училища печелят с около 27% по-малко от други специалисти със сходно образование, като при мъжете разликата достига 36%.

В същото време професията предлага определени предимства – гарантирани пенсионни плащания след пенсиониране, сравнително добри здравни планове и защита чрез постоянен трудов договор. Бюджетните ограничения на щатско и местно ниво обаче поставят под въпрос устойчивостта на част от тези придобивки.

