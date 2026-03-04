Дума на деня: Алтернативна инвестиция

Какво означава "алтернативна инвестиция"?

Алтернативните инвестиции обхващат активи извън традиционните класове като акции, облигации и парични инструменти. Те включват хедж фондове, частен капитал (private equity), рисков капитал (venture capital), недвижими имоти, суровини, изкуство и дори криптоактиви. За разлика от публично търгуваните ценни книжа, тези инвестиции често са по-слабо ликвидни и изискват по-дългосрочен хоризонт, но могат да предложат по-висока възвръщаемост и диверсификация на портфейла.

Една от основните причини инвеститорите да се насочват към алтернативни инвестиции е стремежът към намаляване на риска чрез ниска корелация с традиционните пазари. Например инвестициите в недвижими имоти или суровини могат да се представят различно в периоди на инфлация или пазарна нестабилност. Освен това, инструментите като частния капитал позволяват участие в растежа на непублични компании, което дава достъп до възможности, недостъпни на борсата.

Въпреки потенциалните ползи, алтернативните инвестиции носят и специфични рискове – по-ниска ликвидност, по-ограничена прозрачност и по-високи такси за управление. Те често изискват по-задълбочен анализ и по-голям капиталов ангажимент. Поради това са по-подходящи за инвеститори с по-висока толерантност към риск и дългосрочна стратегия, които търсят по-широка диверсификация и възможност за по-висока доходност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN