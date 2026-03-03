33 000 долара за нощувка: Какви са щетите по хотела Бурдж Ал Араб след удара от ирански дрон?

Какви са цените в най-луксозните стаи?

Хотелът Бурдж Ал Араб в Дубай е един от най-разпознаваемите символи на града, а в ранните часове на 1 март по фасадата му избухна малък пожар. Причината беше паднали отломки от прихванат ирански дрон. Силите за гражданска защита на Дубай реагираха бързо и потушиха огъня, като съобщиха, че няма пострадали. Щетите не са сериозни и хотелът продължава да посреща гости.

Какво знаем за хотела?

От откриването си през декември 1999 г., хотелът се извисява на 60 етажа и приблизително 321 метра над Арабския залив. Дизайнът му е вдъхновен от традиционното платно на арабския кораб доу, символизирайки амбициите на Дубай към грандиозни постижения. Интериорът впечатлява с 1790 квадратни метра 24-каратово злато и висококачествен мрамор, а главното фоайе разполага с атриум високо почти 180 метра и хеликоптерна площадка.

Хотелът предлага 199 луксозни апартамента, всеки с площ около 170 квадратни метра, с панорамни прозорци от пода до тавана. Гостите разполагат с първокласни услуги, включително личен иконом, шофьор с Rolls-Royce и безплатни тоалетни принадлежности Hermès. Една нощувка в стандартен апартамент с една спалня струва приблизително 5000 дирхама, без включена закуска.

Какви са цените в най-луксозните стаи?

Президентският апартамент представлява върха на лукса, със зашеметяващ интериор на два свързани етажа, площ от около 700 квадратни метра и цена от 120 000 дирхама на вечер (приблизително 33 000 щатски долара).

Хотелът предлага девет ресторанта и бара, специализирани в европейска и близкоизточна кухня, включително капучино с 24-каратови златни люспи. Всеки гост се обслужва от осем служители, а 200-те готвачи преминават строг подбор, за да демонстрират познанията си в изисканата гастрономия. Апартаментите са проектирани в стил на дворец, с високи многоетажни пространства, златни акценти и мрамор, създавайки усещане за власт, богатство и изключителност.

Освен луксозното настаняване, хотелът предлага частен плаж с изглед към Арабския залив, панорамни гледки към Дубай, хеликоптерни трансфери и спортни съоръжения като фитнес зала с кардио и силови уреди, йога, пилатес и индивидуални тренировъчни програми.

