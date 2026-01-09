Търсите нова работа през 2026 г.? LinkedIn посочва най-бързо растящите длъжности

Вижте списъка на 25-те най-бързо растящи роли

Ако търсите работа на пазара на труда през 2026 г. е най-добре да започнете с изкуствен интелект. Инженерите по изкуствен интелект оглавяват годишния списък на LinkedIn "Jobs on the Rise", който класира най-бързо растящите роли в САЩ през последните три години, пише The Business Insider.

Освен че AI подкрепя фондовия пазар, така той подпомага и в търсенето в различни сектори на пазара на труда. Има и друга добра новина за офис служителите, които години наред се сблъскваха с вял наемателски пазар: не всички AI позиции са изцяло технически.

Категорията „консултанти и стратези по AI“ е втората най-бързо растяща в прегледа на LinkedIn.

Снимка: iStock

"Това показва, че по-дълбоката интеграция на ИИ на работното място ще изисква хора, чиито компетенции не са само технически", казва Лаура Лоренцети, старши директор в LinkedIn, която е работила по списъка.

Други позиции, свързани с изкуствен интелект, също заемат челни места в класацията на бързо растящите работни места. Анотатори на данни, които помагат за обучаването и усъвършенстването на AI системите, са на четвърто място, а изследователите по AI и машинно обучение – на пето.

Не всички водещи позиции обаче са пряко свързани с AI. Третата най-бързо растяща роля е „специалисти по продажби на ново строителство“, а специалистите по възстановяване на здравни разходи са шести.

Повече кандидати за една позиция

Снимка: Getty Images / iStock

Заедно със списъка LinkedIn съобщи в сряда, че в проучване от ноември повече от половината работещи - 56%, заявяват, че планират да търсят нова работа през 2026 г., въпреки че около три четвърти от респондентите се чувстват неподготвени за това.

Те посочват причини като несигурност как да се откроят или неподготвеност за това как технологиите променят търсените умения. Трудността при намиране на работа, особено след години на съкращения в големите технологични компании и докато фирмите увеличават инвестициите си в ИИ, кара някои да преосмислят подхода си към търсенето. Почти половината търсещи работа - 46%, заявяват в анкетата, че са преминали от търсене на постоянна заетост към фрийланс, договорни или консултантски ангажименти.

Водени от поколението Z, близо един от всеки пет професионалисти, които съобщават, че не са успели да намерят нова работа през 2025 г., казват, че са преминали към фрийланс или консултантски труд, или са започнали собствен бизнес.

25-те най-бързо растящи роли според LinkedIn:

Инженери по изкуствен интелект Консултанти и стратези по изкуствен интелект Специалисти по продажби на ново строителство Анотатори на данни Изследователи по изкуствен интелект и машинно обучение Специалисти по възстановяване на здравни разходи Стратегически съветници и независими консултанти Специалисти по рекламни продажби Основатели Търговски директори Мениджъри по пускане в експлоатация Венчър партньори Представители „маркетинг на терен“ Служители по набиране на средства Проверяващи минал опит Директори „бизнес развитие“ Техници в центрове за данни Туристически съветници Практикуващи медицински сестри по психиатрия Квантитативни изследователи и анализатори Финансови съветници и плановици Ръководители на строителни проекти Юридически изследователи Специалисти по връзки с обществеността Съветници по обезщетенията

