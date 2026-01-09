Това е най-страшната дума тази година за много работници

Тя се роди в САЩ от хора като Марк Зукърбърг и Анди Джаси

Това е любимата модна дума на изпълнителните директори и кошмарното гориво за служителите с „бели якички“.

„Ефективност“ определи пазара на труда през 2025 г. от федералното правителство до Силициевата долина. За бизнес и политическите лидери това се превърна в универсален термин, който сигнализира, че се насочват към изкуствен интелект, рационализират работната си сила и повишават производителността. По-малката бюрокрация е на мода, а увеличаването на стойността за акционерите беше най-горещата тенденция на годината.

Но четенето на думата в служебна бележка накара служителите да се подготвят за съкращение. С високи лихвени проценти, упорита инфлация и стръмни тарифни разходи, бизнесите търсят начини да балансират бюджетите си, което предизвика вълна от съкращения в компании като Dell, Verizon и други.

Департаментът по ефективност на правителството на Белия дом започна основен ремонт на държавната работна сила, предоставяйки особено ярък пример за стремежа към ефективност в частния сектор. Междувременно чатботовете стават все по-компетентни в кодирането, писането и основните административни задачи. Кулминацията е в нестабилна сигурност на работното място и широко разпространено замразяване на наемането на персонал, особено сред служителите с висше образование в офиси.

През последните дванадесет месеца Business Insider разбра за търсещи работа, работници от всички възрасти, бизнес лидери и HR специалисти, и става ясно, че мотото „ефективност“ променя пейзажа на работните места и препитанието на служителите. Някои ни казаха, че са развълнувани да научат нови умения, докато други смятат, че е невъзможно да се справят с бързо променящите се очаквания.

През 2025 г. реториката за ефективност в корпоративна Америка еволюира от ценност на компанията до религия.

Главни изпълнителни директори като Марк Зукърбърг от Meta, Анди Джаси от Amazon и Сундар Пичай от Google, наред с други, бяха начело на „Голямото сплескване“, което включва опростяване на организационните схеми и премахване на слоевете на управление. Залогът е, че използването на изкуствен интелект и по-малката вътрешна бюрокрация ще доведат до по-високи печалби. Тенденцията доведе до широко разпространено намаляване на работните места в ранна кариера и средно ръководство, отчасти за да компенсира прекомерното наемане в разгара на пандемията. Това идва заедно с охлаждащ се икономически пейзаж и разочарована работна сила.

Сплитaнето на работната сила, водено от ефективността, не се случва само в технологичния сектор: авиокомпаниите, финансовите фирми, големите търговци на дребно и медийните компании съкратиха хиляди работници тази година, много от които на офис позиции.

Това започва да се проявява и в данните. Нивата на дългосрочна безработица се покачват, тъй като процентът на напускане намалява - което означава, че компаниите наемат по-малко, докато работниците, които имат работа, се колебаят да направят промяна.

DOGE добави масло в огъня на ефективността - но работниците не са убедени

Малко след като президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари, ръководеният от Илон Мъск офис на DOGE започна да съкращава хиляди федерални служители в различни агенции, позовавайки се на необходимостта от намаляване на разходите и по-малко бюрокрация.

Докладите за работа показват, че 265 000 държавни служители са напуснали длъжностите си тази година в САЩ. Съкращенията на персонал продължиха през цялата година - дори когато Мъск напусна поста си, DOGE се разпусна, а съдилищата блокираха някои от уволненията.

Съкращенията на DOGE бяха част от по-широк призив за ефективност от страна на Мъск. Той изпрати на федералните служители своя скандален имейл с „5 неща“, в който поиска от държавните служители редовно да документират своите служебни задължения и производителност. Всеки „неотговор ще се приема за оставка“, каза той.

