3 устройства, които ви карат да плащате висока сметка за ток

Как да намалим разходите за ток?

Консуматорите на електроенергия са голямо перо за нашите портфейли. Въпреки това, ако използваме определени корекции, можем да намалим разхода на ток. Почти всеки дом има уреди, които консумират изненадващо голямо количество електроенергия. Експерти разкриват кои домакински уреди увеличават сметката ви за ток и предлагат съвети как да намалите разходите, пише порталът Nova.rs.

Стари хладилници

Ако хладилникът ви е на повече от петнадесет години, е вероятно той да използва твърде много електроенергия. По-старите модели хладилници могат да използват до хиляда киловатчаса годишно. Освен това, по-старите уреди често имат лоша изолация и износени компресори.

Препоръчително е да смените стар хладилник с по-нов модел. Енергийно ефективните модели, особено тези с етикет Energy Star, могат значително да намалят потреблението.

Електрически печки и вградени фурни

Въпреки че печките и фурните се използват от време на време, те консумират много енергия, особено при по-високи температури или по време на продължително готвене. Експертите казват, че средностатистическата фурна използва между 2 и 2,5 киловата на час, което е значително повече от повечето други кухненски уреди. Консумацията на енергия на фурната е още по-висока, ако тя се отваря често по време на готвене или ако не се поддържа добре.

Прости навици като печене на по-ниски температури, приготвяне на няколко ястия едновременно и използване на режим с вентилатор на фурната могат значително да намалят консумацията на електроенергия, особено през зимните месеци, когато фурната е склонна да се използва по-често.

Устройства и зарядни устройства, които са винаги включени в контакта

Много устройства, които са винаги включени в електрическата мрежа, продължават да използват електричество, дори когато са изключени. Тази скрита загуба на енергия е известна като фантомна или „вампирска“ консумация.

Списъкът със скрити потребители включва телевизори, игрови конзоли, зарядни устройства за телефони и лаптопи, кабелни кутии, стрийминг устройства, както и кухненски и бански уреди като микровълнови фурни, кафемашини и сешоари, съобщава Nova.rs.

Препоръчително е да използвате интелигентни удължителни кабели, които лесно се изключват от контакта, и ръчно да изключвате или откачате зарядните устройства, когато не се използват. По този начин автоматично елиминирате ненужната консумация, съветват експертите.

