Последвайте ни
Бизнес Видео Подкаст Новата онлайн реалност: Как да оптимизираме съдържанието си, за да сме видими онлайн?

Новата онлайн реалност: Как да оптимизираме съдържанието си, за да сме видими онлайн?

Борислава Кирилова

AI Overview променя изцяло търсенето, казва Никола Минков

Може ли AI Overview да се окаже сериозен проблем за медиите? Кои типове съдържание и сайтове започват да губят видимост? Кой печели в ерата на AI-генерираните отговори? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Никола Минков – основател и изпълнителен директор на SEO агенцията с най-много международни награди у нас, Serpact.

AI Overview променя изцяло търсенето, защото отговорът се появява директно в Google и често потребителят не стига до сайта. Това ще удари най-силно информационните сайтове – медии, рецепти и всякакво съдържание. Ако вашият източник не се появи в AI Overview, е вероятно да изгубите трафик. Генерално всички ще загубят част от трафика, защото никой не може да се класира навсякъде по най-добрия начин“, каза Минков.

Той даде и конкретни съвети към медиите за това върху какво да се фокусират, за да запазят трафика си и дори да го увеличат.

„Понякога Discover носи над 90% от общия трафик на дадена медия. Затова ключът е да се прави чиста журналистика с вярна информация, а не кликбейт от типа „шок“, „ужас“ и „бомба“. Да, такова съдържание работи и носи кликове, но устойчивото решение е прецизно и полезно съдържание, което се оценява от потребителя. Прогнозата е, че заради AI Overview ще изчезват по над 1 милиард клика годишно, като най-пострадали ще бъдат медиите“, допълни експертът.

По думите на Минков класическото SEO като основа остава – crawling, rendering и indexing продължават да са фундаментът. Разликата е, че при AI модели оптимизацията вече е и за самия „агент“, който търси кратък, ясен и фактологичен отговор.

„Тук стават ключови авторитетът, достоверността и прозрачността – кой е авторът, има ли експертиза, има ли ясни източници и история на бранда. Google оценява тези сигнали и чрез Quality Raters по множество критерии. Колкото по-прозрачни и надеждни сме, толкова повече доверие печелим и от търсачките, и от AI системите“, обясни още той.

Според основателя на Serpact  ключовите думи вече не се разглеждат като отделни думи, а като теми.

„Важно е да сме много ясни какъв точно е контекстът на статията, иначе алгоритмите могат да я разберат погрешно. Ако пишем за конкретна личност, трябва да е еднозначно, че става дума за нея, а не за нещо друго със сходно име. Точният изказ и бързината на публикуване помагат. Ключовите думи остават част от темата, но фокусът се измества към намерението на потребителя“, допълни Минков.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

