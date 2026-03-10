Миналата година Киев сключи сделка със САЩ за минерални ресурси, за да запази подкрепата на Тръмп

Украйна ще продаде на търг три находища на титаниева руда, след като лиши бизнесмен беглец от права за добив, заяви премиерът Юлия Свириденко, предаде Ройтерс.



В изявление в социалните медии Свириденко заяви, че правата за проучване на находището Малишевске в Днепропетровска област и находищата Валки-Хацкивске и Межирично в Житомирска област са били отнети от бизнесмена Дмитро Фирташ, който е санкциониран от Киев.



"Следващият етап е да се изчакат инициативи от бизнеса за получаване на правото за ползване на тези подземни ресурси чрез открити търгове", каза тя.



Премиерът също така посочи, че кабинетът на Украйна е позволил разрешителните за обектите да бъдат продавани на търг по електронен път.

Свириденко заяви още, че държавната геоложка служба на Украйна преглежда 38 други разрешителни за проучване на стратегически минерални ресурси, за които се подозира, че са "спящи", тъй като притежателите им не правят нищо с притежаваните от тях разрешителни.



Миналата година Киев подписа споразумение с Вашингтон за минерални ресурси, опитвайки се да задържи президента Доналд Тръмп на своя страна във войната с Русия, давайки на САЩ преференциален достъп до нови украински проекти за минерали в замяна на инвестиции, припомни БНР.

Съвместен украинско-американски инвестиционен фонд, създаден в резултат на тази сделка, е идентифицирал над 20 потенциални проекта, като осемте най-добри са на стойност 1,2 милиарда долара, според министерството на икономиката на Киев.

