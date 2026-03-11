Дума на деня: Номинална стойност

Какво е "номинална стойност"?

Номиналната стойност представлява предварително определената стойност на даден финансов инструмент, която е записана върху него или е посочена в официалните документи. Тя се използва като основа при издаването на акции, облигации, банкноти или други ценни книжа и не винаги съвпада с реалната им пазарна цена.

При ценните книжа номиналната стойност показва първоначалната стойност, определена от емитента. Например при облигациите това е сумата, която инвеститорът получава обратно при падежа на облигацията, а при акциите тя служи основно за счетоводни и правни цели.

Важно е да се прави разлика между номинална и пазарна стойност. Докато номиналната стойност е фиксирана и определена при издаването на финансовия инструмент, пазарната стойност може да се променя в зависимост от търсенето, предлагането и икономическите условия.

