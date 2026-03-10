×

БГ Бизнес Цените на тока и газа в България са сред най-ниските в ЕС

Цените на тока и газа в България са сред най-ниските в ЕС

bTV Бизнес екип

Най-високи са били цените в Ирландия, Италия и Кипър

Средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС са били 28,7 евро за 100 киловатчаса (kWh) за първата половина на 2025 г., показват данни на европейската статистика Евростат. 

Цените на тока за домакинствата в България са били повече от два пъти по-ниски - 13 евро за kWh, като само цените в Унгария и в Малта са били по-ниски - съответно на нива от 10,4 и 12,4 евро/kWh.

Най-високи през първите 6 месеца на 2025 г. са били цените на електроенергията в Германия - цели 38,4 евро за киловатчас, следваната от Белгия - с 35,7 евро и Дания - с 34,8 евро за kWh.

В същото време средните цени на тока за небитовите потребители в ЕС през първото полугодие на 2025 г. са били 19 евро за киловатчас, а в България - 12,7 евро/kWh, като по-ниски са били цените във Финландия (€8), Норвегия (€8,2), Швеция (€9,6) и Дания (€12,4), а най-високи - в Ирландия (€27,3), Италия (€23,4) и Кипър (€23,2).

Цените на природния газ за битовите потребителите в ЕС през първите 6 месеца на 2025 г. пък са били 11,4 евро за киловатчаса, а за небитовите - 6,6 евро/kWh, съобщи БНР.

Според данните на Евростат цените на газа за небитовите потребителите в България са били най-ниските в ЕС, достигайки едва 4,7 евро/kWh, а за битовите български потребители - 7,7 евро/kWh, като по-ниските са били в Унгария (€3,1), Хърватия (€4,6), Румъния (€5.6), Словакия (€5,9) и Литва (€6,7). 

