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Технологии От Cybertruck до детско колело: Новият продукт на Илон Мъск струва 225 долара

От Cybertruck до детско колело: Новият продукт на Илон Мъск струва 225 долара

Технологии

bTV Бизнес екип

Tesla е произвеждала няколко продукта за деца

Илон Мъск определено разпознава аудиторията от деца като бъдещи купувачи. Tesla представия новия им детски велосипед за балансиране на цена от 225 долара, пише Engadget. Колелото е предназначено за деца на възраст между 2 и 5 години. Подобно на Radio Flyer Tesla Model Y , той няма мотори или дори педали и е проектиран просто да се бута от краката на децата ви, в стил „ Флинстоун“. 

Снимка: Tesla

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Велосипедът се предлага с лека бяла магнезиева рамка, седалка с пет посоки за регулиране (в черно), инструменти за сглобяване, надпис "Tesla" отстрани и логото с буквата "T" отпред. Моделът е за деца под 33 кг с крака с дължина под 33 см. Той е в горния ценов диапазон за балансиращи велосипеди, като само няколко модела са с по-висока цена (като Woom 1 , който поне има спирачки) и повечето под 100 долара. 

Снимка: Tesla

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Tesla е произвеждала няколко продукта за деца преди, включително ATV-то Tesla Cyberquad за 1900 долара , което беше изтеглено от пазара заради нарушаване на стандартите за безопасност на детските ATV-та. Очевидно това, което феновете на Tesla наистина искат , е брандиран електрически велосипед и биха били готови да платят допълнително, за да си го получат. 

Снимка: Tesla

Междувременно, ако наистина сте запалени по Tesla и имате средства, можете да запознаете децата си с балансиращото колело. Ще трябва да почакате обаче, тъй като вече са разпродадени, според уебсайта на Tesla.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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