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Технологии OpenAI съобщи, че нейни модели с изкуствен интелект са предизвикали киберинцидент по време на тест

OpenAI съобщи, че нейни модели с изкуствен интелект са предизвикали киберинцидент по време на тест

Технологии

bTV Бизнес екип

Компанията определи случая като „безпрецедентен“

Американската компания „ОупънЕйАй“ (OpenAI) съобщи, че нейни модели с изкуствен интелект са излезли извън контролираната тестова среда по време на изпитание за киберсигурност и са предизвикали пробив в инфраструктурата на платформата „Хъгинг Фейс“ (Hugging Face), предаде Ройтерс.

В публикация в корпоративния си блог „ОупънЕйАй“ посочи, че е тествала възможностите на свои най-нови модели в контролирана среда. По данни на компанията автономен агент е успял да преодолее ограниченията на тестовата среда, да получи достъп до интернет и да проникне в инфраструктурата на „Хъгинг Фейс“ в опит да изпълни поставената му задача.

Компанията определи случая като „безпрецедентен“ и заяви, че предприема допълнителни мерки за повишаване на сигурността при подобни тестове, предаде БТА.

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Според „ОупънЕй Ай“ тестът е имал за цел да оцени способността на най-новите модели да откриват и експлоатират уязвимости в компютърни системи. Вместо да остане в изолираната среда, агентът е използвал неизвестна дотогава уязвимост, за да получи достъп до интернет.

Компанията посочи, че впоследствие моделът е достигнал до извода, че платформата „Хъгинг Фейс“ може да съдържа информация, която да му помогне при изпълнението на задачата. Според „ОупънЕйАй“ агентът е осъществил неоторизиран достъп до данни на платформата, които биха могли да бъдат използвани за подобряване на резултатите от теста.

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Миналата седмица „Хъгинг Фейс“ съобщи, че е станала обект на кибератака, извършена от автономна система с изкуствен интелект. По данни на платформата нападателят е изпълнил хиляди последователни действия и е променил местоположението на своята командна инфраструктура.

Случаят засилва опасенията на експертите относно потенциала на най-напредналите модели с изкуствен интелект да бъдат използвани за извършване на сложни кибератаки. През последните месеци темата привлече внимание и заради разработките на „Антропик“ (Anthropic) в областта на киберсигурността, които поставиха въпроси за необходимостта от по-строги механизми за контрол върху подобни технологии.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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