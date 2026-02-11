Александър и Анес: Преди да започнем с бизнеса дори не пиехме кафе

„Нашата любов е като кафето - без страст няма как да се получат нещата"

Той идва от другия край на света заради нея, а тя го въвлича в семейния бизнес – кафето. Днес Анес и Александър могат да бъдат видени рамо до рамо зад бара на Martines Specialty Coffee Shop & Roastery, където превръщат печенето и приготвянето на кафе в изкуство. Тяхната история е част от поредицата „Двойките в бизнеса“, разкриваща как любовта и предприемачеството могат да вървят ръка за ръка.

От Германия до Перу и България

Всичко започва „супер случайно“ в края на 2015 г. в Германия, където двамата учат. След завършването си всеки се прибира в родината си, но желанието да надградят връзката си ги поставя пред труден избор.

„Тя вече го беше решила, че аз трябва да дойда тук в България. Беше ми дала срок - една година максимум“, спомня си с усмивка Александър.

За Анес преместването в Перу е изглеждало по-сложно заради езиковата бариера и професионалната реализация. „България имаше отворени позиции за чужденци, а и имаме семеен бизнес, който баща ми основа през 2005 г.“, споделя тя. Така Александър оставя родното Перу и се потапя в света на българското кафе.

Всъщност бащата на Анес - Владимир Малканов, създава семейният бизнес през 2005 г. Към момента те предлагат широка гама от продукти, включително еспресо смеси, специални кафета, собствена марка и др. Каталогът им включва оборудване за кафе, капсули и аксесоари за баристи.

Самото име на семейната компания идва от комбинация на двете имена на дъщерите му - Анес и Мартина.

Магията на печенето: От любители до експерти

Анес и Александър напълно следват максимата „обущарят ходи бос“, тъй като преди да се включат активно в развитието на семейният бизнес и двамата не са почитатели на кафето.

„Интересно е, че ние даже не пиехме кафе преди това. Нито аз, нито той, и не сме били някакви маниаци на тема кафе.“, споделя Анес, а Александър допълва:

„Даже в Перу ние нямаме такава култура да пиеме кафе, както си е тук в България. При нас културата е да ходиш на някакво Х кафене и просто да се тагнеш, че си там“.

Промяната идва, когато започват да навлизат в детайлите на семейния бизнес. Александър открива своята истинска страст в печенето:

„Намерих страст към кафето, особено към печенето. Свързвам го с готвенето, което за мен е нещо много важно. В момента съм сертифициран треньор по печене от SCA (Specialty Coffee Association) – първият и за момента единствен в България.“

Балансът между семейството и бизнеса

След девет години съвместен живот и работа, двамата са намерили своята формула за успех – ясно разпределение на териториите.

Анес: „Аз основно владея нещата вкъщи, в личен план.“

Александър: „Аз повече развивам бизнес плана.“

Въпреки че са заедно почти „24/7“, те се стараят да спазват дисциплина. „Когато си на работа, говориш за работа, не си обясняваме какво ще готвим вечерта и обратното“, казва Анес. Раждането на дъщеря им допълнително ги е научило да ценят времето си и да разрешават конфликтите мигновено.

Какво прави едно кафе специално?

За екипа на Martines всичко започва от суровината, преминава през прецизното печене и завършва с отношението към клиента.

„Ние не се опитваме да учим клиента насила. Питаме хората какво е най-доброто за тях, за да можем да им го предложим. Кафето е въпрос на вкус“, обяснява Анес.

В ростерията им (пекарната) магията се случва на 15-килограмова машина, която позволява пълен контрол върху температурата и въздушния поток. Целта е консистентност – клиентът да получава същия любим вкус всеки път.

Пазарът и бъдещето

Въпреки глобалното поскъпване на суровото кафе, Анес и Александър забелязват положителна тенденция: разликата в цената между масовото и специалното (specialty) кафе се стопява. Това кара все повече хора да избират качеството.

„Нашата любов е като кафето - без страст няма как да се получат нещата. За нас кафето е бягство, нещо любимо, на което да заседнеш и да се насладиш, а не просто да го пиеш на крак за събуждане.“, казва Александър.

Мечтата им? България да заеме трайно място на световната карта на кафе индустрията и да излъчва шампиони на международните олимпиади за баристи и пекари.

