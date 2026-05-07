В София отваря първата по рода си AI лаборатория

Новата лаборатория ще бъда построена по последните световни стаандарти

В софийската втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ откриват първата по рода си AI Lab (Лаборатория за изкуствен интелект) в България, пише БНР.

Новата лаборатория ще бъда построена по последните световни стаандарти с високотехнологични преносими компютри, с най-ново поколение видеокарти и със специализиран AI чип за обработка на информация в реално време. Има също интерактивни дисплеи и иновативна архитектурна среда, както и достъп до защитената образователна среда Gemini for Education, предаде БТА.

Проектът е изцяло финансиран от училището.

На откриването ученици от 10-и и 11-и клас ще представят мащабен проект за соларна инсталация, разработен чрез методите на Peer Learning (учене от връстници).

Под менторството на учители по история, география, физика и математика учениците търсят отговор на въпроса: "Как съвременните технологии могат да осигурят достъп до чиста и устойчива енергия в България?"

Учениците ще представят симулации на соларни системи и анализи на подходящи локации, свързвайки науката с Цел 7 за устойчиво развитие на ООН и с политиките на Европейския съюз за зелена икономика.