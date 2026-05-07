Свят Uber навлиза в морския туризъм с лодки под наем

Uber навлиза в морския туризъм с лодки под наем

bTV Бизнес екип

Uber иска да се превърне в цялостна платформа за пътувания и туризъм

Uber навлиза в морския туризъм с нова услуга за наем на лодки без капитан, която ще стартира във Франция през юни 2026 г. Компанията обяви, че потребителите ще могат да резервират и управляват плавателни съдове директно през приложението.

Новата услуга, наречена Uber Boat, се разработва в партньорство с Click&Boat и първоначално ще бъде достъпна в популярни дестинации по Френската Ривиера, сред които Ница, Кан, Сен Тропе и Тулон.

За разлика от традиционните услуги на Uber, при новата опция няма да бъде осигуряван шофьор - или в случая капитан. Потребителите ще избират лодка от флотилия с около 50 000 плавателни съда, ще правят резервацията през приложението и сами ще управляват наетата лодка.

Освен във Франция, услугата ще бъде въведена още в Испания, Италия, Португалия и Хърватия. Във Франция платформата ще обхване също Марсилия, Анси и Париж.

Съобщението беше направено по време на събитието GO-GET 2026 в New York City, където Uber представи стратегията си да се превърне в цялостна платформа за пътувания и туризъм.

Компанията обяви още партньорства с Expedia Group и Accor, чрез които в приложението ще бъдат интегрирани хотелски резервации и програми за лоялност.

Абонатите на услугата Uber One ще получават и 10% бонус кредит при резервации на лодки - част от усилията на компанията да обедини транспортните, туристическите и развлекателните услуги в една екосистема.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

