Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма

Джеф Безос се опитва да продаде своята суперяхта Koru. Изглежда Безос тихомълком продава плаващия дворец Koru за 500 милиона долара, защото е просто твърде огромен за управление.

Смайващият кораб има и помощен кораб Abeona за 75 милиона долара, въпреки че не е ясно дали това е част от сделката. Според съобщенията, експлоатацията на двата кораба заедно струва 30 милиона долара годишно, пише Page Six.

Koru включва дървена скулптура на съпругата на Безос, Лорън Санчес, като русалка на носа. Корабът е оборудван с водни оръдия, предназначени за отблъскване на пирати, но вероятно биха били полезни и за разстрелване на папараци.

Корабът е построен, за да наподобява яхтата Eos на приятеля на Безос и колега милиардер Бари Дилър, но в много по-голям мащаб, което го прави логистично главоболие.

Размерът на 127-метровия плавателен съд го прави невъзможно да се побере в някои пристанища. През 2025 г. на лодката беше отказано акостиране в Монако по време на Гран При поради размера си.

Яхтата също не успя да се доближи до лагуната по време на лятната сватба на Безос и Санчес във Венеция миналото лято.

Въпреки проблемите си, лодката е доста луксозна, разполагаща с басейн със стъклено дъно, три джакузита и хеликоптерна площадка. Екипажът ѝ е от 36 души и може да побере до 18 гости.

Двойката е плавала по целия свят със суперяхтата, привличайки известни приятели, включително Опра Уинфри, Ким Кардашиян, Леонардо ди Каприо, Кейти Пери, Ъшър и други.