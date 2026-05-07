Пенсиите на полицаи и военни надхвърлиха 1100 евро в София

Перник е на второ място по средна пенсия в страната

Средната пенсия за стаж и възраст през април по редовите условия за пенсиониране е била 467,83 евро, докато в сектор "Сигурност" е двойно по-висока и гони 1000 евро – 971,01 евро, а в София надхвърля 1100 евро (1116,98 евро). Това показват данни от онлайн статистическите справки на Националния осигурителен институт за личните пенсии, пише "Сега".

Друг любопитен детайл показва, че хората, които се пенсионират до 1 г. преди навършване на необходимата възраст, получават по-висока пенсия от средната, въпреки че тя е доживот намалена заради ранното пенсиониране. В тази група пенсии средният размер за април е 556,75 евро.

Като се има предвид, че София отдавна е няколко обиколки пред останалите области по доходи, то е логично и че тук са най-високите пенсии. Средната за осигурителен стаж и възраст (по редовите условия на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване) в София е 600,27 евро, като това е единствената средна пенсия в този диапазон. Пенсионерите в Перник са на второ място с 502,45 евро. Около 500 евро е средната пенсия за осигурителен стаж и възраст в Бургас (495,91 евро) и Варна (497,19 евро). Под 400 евро са пенсиите в Разград (395,73 евро), Кърджали (367,91 евро) и Търговище (399,32 евро).

Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст, изплащана в Турция е 325,93 евро. При пенсиите по европейски регламенти и международни договори, т.е. със стаж от чужбина, средната сума е 411,72 евро.

При пенсиите в намален размер (чл. 68а от КСО за пенсиониране до 1 г. преди възрастта при събран стаж) също има големи разлики. Дори с намалението например в София средният им размер е 759,91 евро, а във Варна е 605,10 евро.

