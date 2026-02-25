Дума на деня: Бюджетен дефицит

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Бюджетният дефицит възниква, когато държавните разходи надвишават приходите от данъци и други източници за определен период. Това означава, че правителството харчи повече, отколкото получава, и за да покрие разликата, обикновено прибягва до заемни средства или издаване на държавни облигации. Дефицитът не е непременно признак за икономическа криза – в някои случаи той се използва като инструмент за стимулиране на икономиката, например чрез инфраструктурни инвестиции или социални програми.
Продължителният и висок бюджетен дефицит обаче може да доведе до натрупване на държавен дълг, което увеличава разходите за обслужването му чрез лихви. Това може да ограничи финансовата гъвкавост на държавата и да повиши риска от финансова нестабилност. Икономистите често следят съотношението между дефицита и брутния вътрешен продукт (БВП), за да оценят устойчивостта на публичните финанси и влиянието на дефицита върху икономиката.
Мерките за намаляване на бюджетния дефицит могат да включват както намаляване на разходите, така и увеличаване на приходите чрез по-ефективно събиране на данъци или въвеждане на нови данъчни механизми. Политическите решения често балансират между нуждата от фискална дисциплина и икономическата подкрепа на гражданите и бизнеса. В съвременната практика се акцентира и върху прозрачността и дългосрочната устойчивост на бюджета, за да се избегнат неочаквани кризи и негативни ефекти върху финансовата стабилност.
