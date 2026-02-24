BGN → EUR
Номинирана за "Букър": Българската писателка Рене Карабаш на крачка от 50 000 паунда

Номинирана за "Букър": Българската писателка Рене Карабаш на крачка от 50 000 паунда

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Романът попада в дълъг списък от 13 книги

Българска книга е сред номинираните за международната награда „Букър“, съобщава сайтът на престижния литературен приз, цитирано от БТА.

Романът на Рене Карабаш „Остайница“ е вторият български роман, който попада в списъка след след „Времеубежище“ на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година.

Наградата за „Букър“

Дългият списък от 13 книги беше обявен днес, 24 февруари 2026 г. На 31 март 2026 г. ще бъде обявен втори списък от шест книги. Всяко от номинираните заглавия ще получи награда от 5000 британски лири – разделена поравно между автора и преводача.

Обявяването на печелившата книга ще се състои във вторник, 19 май 2026 г. Ако българската писателка бъде отличена с наградата ще получи като паричната награда 50 000 британски лири, които се разделят поравно между спечелилия автор и преводача.

Рене Карабаш е псевдоним на писателката Ирена Иванова, родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получава националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

„Остайница“ вече е публикуван на арабски, босненски, гръцки, италиански, македонски и шведски, пишат от издателство Janet 45. 

