Netflix вече няма да е достъпен на устройство, което милиони използват

Стрийминг гигантът Netflix официално обяви, че ще прекрати поддръжката на приложението си за PlayStation 3, предаде Daily Express. От 2 март 2026 г. услугата повече няма да бъде достъпна на конзолата, която въпреки възрастта си все още се използва от милиони по света.

Потребителите на PS3 вече получават уведомление при опит да стартират приложението, че достъпът ще бъде спрян. Така приключва 17-годишното присъствие на Netflix на една от най-популярните конзоли на своето време.

Решението не засяга по-новите поколения конзоли. PlayStation 4 и PlayStation 5 остават напълно съвместими с услугата и предлагат стрийминг до 4K Ultra HD и HDR.

PlayStation 3 беше пусната на пазара от Sony през 2006 г. в САЩ и през 2007 г. в Европа. Макар днес да се смята за остаряла технология, конзолата продължава да се използва не само за игри, но и като домашна платформа за стрийминг в много домакинства.

Ходът на Netflix не е изненадващ на фона на технологичното развитие и постепенното отпадане на поддръжка за по-стари устройства. За потребителите на PS3 обаче това означава край на една дълга ера, в която конзолата беше не просто игрова система, а и удобен начин за достъп до света на онлайн развлеченията.

