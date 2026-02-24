BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1784 BGN
Петрол
71.13 $/барел
Bitcoin
$63,149.4
Последвайте ни
1 USD
1.1784 BGN
Петрол
71.13 $/барел
Bitcoin
$63,149.4
Свят Netflix вече няма да е достъпен на устройство, което милиони използват

Netflix вече няма да е достъпен на устройство, което милиони използват

Свят

bTV Бизнес екип

Ето откога

Стрийминг гигантът Netflix официално обяви, че ще прекрати поддръжката на приложението си за PlayStation 3, предаде Daily Express. От 2 март 2026 г. услугата повече няма да бъде достъпна на конзолата, която въпреки възрастта си все още се използва от милиони по света.

Потребителите на PS3 вече получават уведомление при опит да стартират приложението, че достъпът ще бъде спрян. Така приключва 17-годишното присъствие на Netflix на една от най-популярните конзоли на своето време.

Решението не засяга по-новите поколения конзоли. PlayStation 4 и PlayStation 5 остават напълно съвместими с услугата и предлагат стрийминг до 4K Ultra HD и HDR.

Как Любомила Йорданова създаде бизнес и го продаде за 80 млн. долара?

PlayStation 3 беше пусната на пазара от Sony през 2006 г. в САЩ и през 2007 г. в Европа. Макар днес да се смята за остаряла технология, конзолата продължава да се използва не само за игри, но и като домашна платформа за стрийминг в много домакинства.

Meta диверсифицира AI стратегията си с мащабна сделка за чипове с AMD

Ходът на Netflix не е изненадващ на фона на технологичното развитие и постепенното отпадане на поддръжка за по-стари устройства. За потребителите на PS3 обаче това означава край на една дълга ера, в която конзолата беше не просто игрова система, а и удобен начин за достъп до света на онлайн развлеченията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата