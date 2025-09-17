ChatGPT определя ТОП 5 най-успешни жени предприемачи в България

Ето кои са ТОП 5

Жените вече не са просто част от българския бизнес – те са негови лидери.

Петте дами в класацията не просто ръководят успешни компании, а оформят новото лице на българското предприемачество. Общото между тях е смелостта да мислят различно, способността да превръщат идеи в устойчиви бизнеси и желанието да оставят следа не само в икономиката, но и в обществото.

Ето кои са ТОП 5 най-успешни жени предприемачи, според ChatGPT:

1. Саша Безуханова

Саша Безуханова от години е сред най-разпознаваемите български предприемачи и ангел инвеститори. Тя е двигател на редица инициативи в подкрепа на стартиращите компании и технологичните иновации. Освен че инвестира в бъдещето, Безуханова вдъхновява с активната си роля в социални и образователни проекти.

2. Гена Събева

Като управляващ партньор на „Събеви Груп“ и основател на „ВИТ – Борсата за матраци“, Гена Събева се превърна в пример за дългогодишно устойчиво развитие. Нейният проект „Рематрак“, насочен към рециклиране на матраци, показва как печалбата и отговорността към природата могат да вървят ръка за ръка. Събева има над 30 години опит и е активен глас за женското предприемачество.

3. Десислава Авджиева

Снимка: Facebook

Основателката на рекламната агенция „Алтърнатив Адвъртайзинг“ вече е синоним на креативност и бизнес иновации. Компанията ѝ печели престижни международни отличия, включително Spring Awards, а Авджиева доказва, че комбинацията от смелост и визия води до устойчив успех.

4. Ирена Комитова

Снимка: facebook.com/fchebarofficial

Като представител на The Economist Group за България, Ирена Комитова стои зад стратегически партньорства и иновативни бизнес модели в медийната индустрия. Тя съчетава международен опит с локална експертиза, затвърждавайки позицията си на един от най-влиятелните лидери у нас.

5. Диана Митева

Снимка: facebook.com/fchebarofficial

Председателката на борда на „Дамски форум“ Дина Митева е от онези лидери, които не просто градят бизнес, а и променят средата около себе си. С работата си в подкрепа на жените предприемачи тя изгражда платформа за споделяне на опит, знания и вдъхновение.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN