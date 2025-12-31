Ще "изгорят" ли ваучерите за храна след идването на еврото?

Как ще се превалутират?

Остават броени часове докато страна ни официално влезе в еврозоната. На прага на нашето влизане разясняваме какво ще се случи с ваучерте за храна след 1 януари? Трябва ли да пазаруваме ударно и да изразходим всичко налично в картата? Ще „изяде“ ли еврото парите във ваучера? Добрата новина е, че няма място за паника.

Какво ще се случи с ваучерите за храна?

На 1 януари 2026 г. всички налични средства по картите за ваучери за храна ще бъдат автоматично конвертирани от левове в евро по официалния курс, заложен в закона. Нито работниците, нито работодателите трябва да предприемат каквито и да било действия, пишат БНТ.

Единственото важно условие, което служителите трябва да следят, е срокът на валидност на ваучерите. Те важат до 12 месеца, но няма значение дали са заредени през 2025 г. в левове – ще могат да се използват и след това в евро.

В момента ваучерите за храна са освободени от данъци и осигуровки до 200 лева месечно, което след превалутирането ще се равнява на 102,26 евро. Добрата новина е, че повечето оператори вече прилагат двойно обозначаване, като показват трансакциите и в лева, и в евро.

С две думи еврото няма да „изяде“ ваучерите ни, те остават, просто с нова валута.

