БГ Бизнес Ще "изгорят" ли ваучерите за храна след идването на еврото?

Ще "изгорят" ли ваучерите за храна след идването на еврото?

bTV Бизнес екип

Как ще се превалутират?

Остават броени часове докато страна ни официално влезе в еврозоната. На прага на нашето влизане разясняваме какво ще се случи с ваучерте за храна след 1 януари? Трябва ли да пазаруваме ударно и да изразходим всичко налично в картата? Ще „изяде“ ли еврото парите във ваучера? Добрата новина е, че няма място за паника.

Какво ще се случи с ваучерите за храна?

На 1 януари 2026 г. всички налични средства по картите за ваучери за храна ще бъдат автоматично конвертирани от левове в евро по официалния курс, заложен в закона. Нито работниците, нито работодателите трябва да предприемат каквито и да било действия, пишат БНТ.

5 полезни съвета преди да приемем еврото

Единственото важно условие, което служителите трябва да следят, е срокът на валидност на ваучерите. Те важат до 12 месеца, но няма значение дали са заредени през 2025 г. в левове – ще могат да се използват и след това в евро.

В момента ваучерите за храна са освободени от данъци и осигуровки до 200 лева месечно, което след превалутирането ще се равнява на 102,26 евро. Добрата новина е, че повечето оператори вече прилагат двойно обозначаване, като показват трансакциите и в лева, и в евро.

С две думи еврото няма да „изяде“ ваучерите ни,  те остават, просто с нова валута.

