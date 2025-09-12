Lady Popular - играта, която донесе на България 40 млн. фенове по света

Коя е българската компания зад една от най-успешните модни игри?

Има игри, които идват и си отиват за няколко месеца. Появяват се шумно, събират милиони изтегляния и бързо потъват в забвение. Lady Popular не е от тях. Вече повече от десет години тази игра е част от ежедневието на стотици хиляди потребители по света – от Европа до Близкия изток.

Историята ѝ започва далеч преди да се появи на мобилни устройства. През 2004 г. Христо Тенчев, тогава още ученик, решава да направи собствена браузърна игра. Тенчев е познаткато човекът, който развива българските IT таланти и един от съоснователите на SoftUni.

Свързахме се с екипът на компанията и нейният изпълнителен директор Радослав Тенчев, който ни разказа повече за създаването на играта:

„XS Software стартира като ученическо хоби на Христо Тенчев, основателят на компанията. Вдъхновен от разрастващите се масови онлайн мултиплейър игри, той решава да направи своя собствена игра и така се ражда Булфлийт,“ разказва Радослав Тенчев, изпълнителен директор на XS Software.

Играта се оказва успешна, а скоро след нея идва и "Хановете" – стратегическо MMO, което и 20 години по-късно има активни фенове. Именно тези първи опити поставят основите на XS Software като студио за free-to-play игри и отварят вратата за най-успешното им заглавие – Lady Popular.

Как се появява Lady Popular?

В средата на 2000-те средната възраст в компанията е около 22–23 години.

„Изследователският дух и любопитството са на почест. Това води до множество експерименти в различни сфери на гейминг пазара, като един от тях е именно Lady Popular,“ обяснява Радослав.

Още след старта си играта показва, че има потенциал за нещо повече от нишов проект.

„След пускането си играта веднага се оказа изключително “sticky” или иначе казано, хората, които започват да я играят не искат да спират. Играчите изграждат специална връзка със своето “Лейди” и това бе първият сигнал, че играта е нещо специално"

Но зад този успех стоят и трудности. Когато разработването на играта стартира, екипът е изключително млад и неопитен.

"Първата версия беше разработена прибързано и без възможност за разрастване, което наложи нейното цялостно пренаписване. По-голямото изпитание обаче се оказаха самите играчи – изключително взискателни и критични, което доведе до промени в управлението на общността и разширяване на екипа.", споделя Тенчев.

Предизвикателството на freemium модела

Устойчивото развитие на игра като Lady Popular зависи от деликатния баланс между удоволствие и монетизация.

„Компанията вече 21 години създава free-to-play или freemium игри, което дори и днес е огромно предизвикателство, ако искате да го направите “правилно” (поне както ние го разбираме). Трудното на модела е икономическия и игровия баланс - хората, които не плащат, все пак трябва да са конкурентноспособни на плащащите, а в същото време плащащите трябва да получават някакъв вид предимство, което да си заслужава изхарчените пари."

За разлика от много студиа, XS Software съзнателно избягва да поставя т.нар. „стена на плащане“.

"Множество игри поставят така наречената стена на плащане или предефиниран момент в играта, който не можеш да преминеш без да заплатиш. По-грубото поставяне на ограничение е по-доходоносно за гейминг студиата, но ние сме поставили приоритет на дългосрочната устойчивост пред краткосрочните печалби."

Игра с глобален обхват

Днес Lady Popular е преведена на 18 езика и има около 350 хил. активни месечни играчи, като в пиков момент е достигала 800 хил.

„40 милиона играчи са пробвали играта през годините, като се надяваме сравнително скоро да достигнем и 50".

Някои пазари изненадват дори създателите ѝ.

„За нас най-голяма изненада бяха Арабският свят и Израел, тъй като не са типични пазари за такъв тип игри,“ казва Радсолав.

XS Software в глобалния freemium пазар

Моделът „играй безплатно, плати за повече“ отдавна е норма в гейм индустрията. Днес freemium игрите се състезават не само за време и внимание, но и за място в магазините на Apple и Google – пазари, доминирани от няколко гиганта.

„Когато XS стартира беше трудно, но все пак възможно българска компания да пробие на световния гейминг пазар. Днес обаче е много по-сложно, защото основните канали за разпространение се контролират от няколко големи играчи и за новите компании почти няма алтернативи,“ казват от студиото

В този контекст подходът на XS Software изглежда като дългосрочна стратегия. Докато много конкуренти залагат на агресивна монетизация, компанията държи на умереност и доверие. Това я поставя в ниша, която може да изглежда по-малко доходоносна в краткосрочен план, но гарантира устойчивост. Примерът с Lady Popular показва, че тази философия работи – игра, създадена преди повече от десетилетие, все още генерира активна общност.

"Когато една игра е на толкова дълго време на пазара и е успешна, обикновено става дума за съвкупност от добри съставки, но ако трябва да посоча една, тя би била постоянния поток от нови неща в играта."

България и гейминг индустрията

XS Software вижда и предимства, и слабости в местната среда.

„България се радва на добре развита ИТ среда и вече установени традиции в гейминга. В момента индустрията се развива повече в насока аутсорсинг хъб поради наличието на големи такива компании или дъщерни компании на някои от огромните световни студиа. Плюсът на това е, че се образува голям набор от таланти с реален опит в индустрията, но минусът идва като загуба на креативност, иноваторското мислене и предприемачество.", коментира Радослав.

За да се запази конкурентоспособността на региона, според тях е нужно да се „вдигне нивото“ – не само като бек-офис, но и в разработка на собствени продукти.

Поглед напред

Въпреки че студиото има и други заглавия, фокусът остава върху Lady Popular.

„През 2026-та се надяваме да изстреляме няколко малки игри, които търпеливо чакат да свършим по-приоритетната работа. Големите ни цели са да продължим да покоряваме върхове с Lady Popular и да развиваме хората и компанията си по начин, който да ни даде поне още 20 години на пазара“.

