Това са бизнес статиите, които четохте най-много през 2025 г. (ОБЗОР)

България официално ще влезе в еврозоната, рекордни разходи и трудни решения около държавния бюджет, продължаващ ръст на цените на имотите, промени в минималната работна заплата, оттегляне на стратегически инвеститори, преструктуриране и затваряне на производства, нови милиардери и пореден опит за политическа стабилност с още един парламент. Така накратко може да бъде обобщена 2025 година, но ето кои са историите, които вие четохте най-много в bTV Бизнес Новините през 2025.

1. Български певец пусна билети по 10 000 лв. за концерт

Изпълнителят пусна билети в много широк ценови диапазон. Най-евтините са на цена 40 лв., а местата на първия ред достигат шокиращите 10 000 лв. като част от тях вече са продадени. Феновете на „човека глас“ могат да открият билети на цени от 50 лв, 60 лв, 80 лв., 100 лв, 120 лв, 150 лв. По-високите цени включват билети от 4 000.00 лв., 5 000.00 лв., 6 000.00 лв. , 10 000.00 лв.

2. Жена намери и върна кутия с 300 000 евро, но вместо награда получи съдебни дела

Жена от Австрия, убедена, че върши добро дело, предала на полицията черна кутия, пълна със спестовни книжки, които намерила в гората. Вместо благодарност и награда, тя била посрещната със съдебни разноски и голямо разочарование.

3. Българска попфолк певица пусна билети по 1000 лв. за юбилеен концерт

4. Нощувка за 24 евро, пица за 2 евро: Тази страна е туристически хит

5. ''Продадохме всичко и се преместихме в ''Малдивите на Европа'', но има два недостатъка"

Популярна изпълнителка ще отпразнува свояс голям концерт в „Арена 8888" в София. Събитието бе с дата, като на сцената с нея ще излязоха и Ку-Ку бенд.

Когато Сандра и Джеф Майерник от Орегон решават да натиснат „рестарт“ на живота си, те го правят по най-драстичния начин: продават абсолютно всичко – къща, коли, дори ценната си колекция от произведения на изкуството. Целта им? Да избягат от растящите разходи в САЩ и да намерят място, където ежедневието е по-леко и по-спокойно.

