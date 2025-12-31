Как България извървя пътя до еврото?

България влиза в еврозоната на 1 януари 2026 г.

До 1 януари, когато България ще започне да използва еврото като официална валута, остават часове. Присъединяването на страната към еврозоната като неин 21-ви член стана възможно след поредица от ключови решения и събития през последните години, белязани от институционални оценки, политически процеси и международна подкрепа.

Пътят към еврото премина през динамични вътрешнополитически промени, активна дипломация, срещи на най-високо равнище и последователно изпълнение на Маастрихтските критерии. Процесът започна с искане на българското правителство и Българската народна банка за изготвяне на извънредни конвергентни доклади. В тях Европейската комисия и Европейската централна банка дадоха положителна оценка за готовността на България да се присъедини към валутния съюз. Това доведе до окончателното одобрение от Европейския парламент и Съвета на ЕС на 8 юли.

В редовните си доклади през 2024 г. двете европейски институции посочваха, че страната все още не покрива инфлационния критерий – основното препятствие по пътя към еврото, припомни БТА. През 2025 г. обаче тази пречка бе преодоляна.

Януари - ново правителство и активна дипломация

В началото на годината страната бе управлявана от служебен кабинет начело с Димитър Главчев – шестият за последните пет години. На 16 януари властта премина към редовно правителство с министър-председател Росен Желязков, излъчено с мандата на ГЕРБ и подкрепено от БСП и „Има такъв народ“. Сред основните приоритети на новия кабинет бе изрично посочено успешното присъединяване на България към еврозоната.

На 20 януари министърът на финансите Теменужка Петкова заяви в Брюксел, че правителството ще продължи решително усилията за членство в еврозоната. Това се случи по време на заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), в рамките на което тя проведе срещи с председателя на Еврогрупата Паскал Донахю, с президента на ЕЦБ Кристин Лагард и с еврокомисаря Валдис Домбровскис. Европейската комисия потвърди ангажимента си да подкрепя България по пътя към еврото.

В края на месеца президентът на ЕЦБ Кристин Лагард за първи път коментира пред българска медия напредъка на страната, като заяви, че процесът на сближаване се развива „много добре“.

Февруари - искане за извънредни конвергентни доклади

На 17 февруари еврокомисарят Валдис Домбровскис определи като реалистична цел датата 1 януари 2026 г. за присъединяването на България към еврозоната, като подчерта, че инфлацията вече е много близо до референтната стойност.

На 25 февруари министърът на финансите и управителят на БНБ подписаха и изпратиха официално искане за изготвяне на извънредни конвергентни доклади до Европейската комисия и Европейската централна банка.

Март - покриване на инфлационния критерий

През март България изпълни и последния оставащ номинален критерий – ценовата стабилност. Данните за инфлацията показаха, че средногодишният й размер е под референтната стойност. Това бе приветствано от страните от еврозоната по време на заседание на Еврогрупата.

Април - международна подкрепа извън ЕС

По време на пролетните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка във Вашингтон бе заявено, че България се очаква да се присъедини към еврозоната през 2026 г. Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева подчерта, че членството в еврозоната е особено важно в условията на глобална несигурност.

Май - очакване на ключовите оценки

През май Европейската комисия обяви, че ще представи конвергентния доклад в началото на юни. В същия период финансовият и бизнес сектор в България публично заявиха подкрепа за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

Юни - положителни конвергентни доклади

На 4 юни Европейската комисия и Европейската централна банка публикуваха извънредните си конвергентни доклади, в които посочиха, че България изпълнява всички условия за присъединяване към еврозоната. Страната получи официална зелена светлина да стане 21-вият член на валутния съюз.

Юли - окончателно одобрение

На 8 юли Европейският парламент и Съветът на ЕС одобриха присъединяването на България към еврозоната и фиксираха обменния курс от 1,95583 лева за едно евро. Започна и сеченето на българските евромонети. Малко по-късно международните рейтингови агенции повишиха кредитния рейтинг на страната.

Практическа подготовка

От август започна двойното обозначаване на цените в лева и евро. През септември стартира националната информационна кампания за еврото, а управителят на БНБ за първи път участва като наблюдател в Управителния съвет на ЕЦБ.

През есента и зимата продължиха срещи, форуми и разяснителни кампании в цялата страна. В началото на декември започна продажбата на стартови комплекти с евромонети, а БНБ обяви допълнителни работни дни заради засиления интерес.

На 30 декември Българската народна банка обяви за последен път официални валутни курсове на лева.

